Le pub frappe un restaurant qui s’est plaint de 15 minutes d’attente pour sa viande à la découpe – mais a-t-elle raison ?

Un PUB a riposté à un restaurant qui s’est plaint d’avoir dû attendre 15 minutes pour son repas à la découpe.

Le White Swan à Wythall, Worcestershire, a eu une réponse cinglante après la visite du client le mois dernier.

Le propriétaire de The White Swan a riposté à la plainte de la femme

Une femme, identifiée uniquement comme Nikki, est allée en ligne pour faire part de ses inquiétudes, disant qu’elle devait attendre sa découpe, ayant déjà commandé à l’avance pour récupérer.

Le pub a une note de 3,8 basée sur 1 170 avis indépendants sur Google.

Une critique récente sur Tripadvisor a déclaré: “Une très bonne gamme de boissons n’est arrivée que pour boire un verre, mais la nourriture sentait bon, alors je vais certainement essayer la nourriture lors de ma prochaine visite.”

Un autre critique a commenté: “Ma famille et moi avons visité le White Swan pour le dîner du dimanche aujourd’hui. La nourriture et le service étaient excellents et le personnel était très sympathique et accueillant, nous reviendrons la semaine prochaine pour notre dîner.”

Le commentaire d’Ian sur Google Reviews a déclaré: “Je suis revenu ce soir encore, pour être servi par le merveilleux et serviable Ryan, un crédit à The White Swan.”

Cependant, Nikki a été moins élogieuse, disant qu’elle n’avait pas apprécié son expérience et a ajouté : “Vous pouvez obtenir bien mieux pour votre argent ailleurs”.

Elle a commencé son examen Google en disant : “Collection Carvery – ne vous embêtez pas.”

Niki a écrit: “Service choquant. J’ai commandé une viande à la découpe pour la collecte, ce qui, par définition, devrait signifier que vous vous présentez à l’heure de la collecte et que vous récupérez votre commande.

“Ne vous faites pas dire de rejoindre la file d’attente de la découpe, attendez 15 minutes seulement pour recevoir un récipient en plastique fragile avec les derniers morceaux de bœuf gras restant d’un joint et refus catégorique de le changer pour un joint frais, le récipient devant être recouvert par un peu de film plastique et remis avec un récipient pour aller chercher votre propre sauce – c’est tout.

“Pas de sac pour transporter votre” collection “, la nourriture n’est même pas dans un récipient étanche / anti-déversement, oh et les pommes de terre rôties qui ont été payées manquaient. Endroit terrible.

“Service choquant. Vous pouvez obtenir bien mieux pour votre argent ailleurs.”

En réponse, le propriétaire de The White Swan vient d’écrire cinq mots : “Merci pour votre avis.”

Le pub a reçu un certain nombre de critiques positives.

Une personne a écrit : “J’ai toujours le grill. Excellent service.”

Un autre a déclaré: “Déjeuner à la rôtisserie pour une fête de 19 anciens collègues d’usine. Taille de la fête confirmée à l’avance avec le responsable (Chris). Espace réservé pour nous, bon choix à la rôtisserie et nourriture d’un excellent rapport qualité-prix.”

Tandis que Dawn a ajouté : “Ambiance très accueillante et charmante. La nourriture était d’un bon rapport qualité/prix, excellente qualité.

« Personnel très serviable et agréable. Le monsieur qui s’est occupé de nous était agréable et très professionnel. Je recommanderais.”