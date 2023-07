Le pub et grill Skoog’s à Utica propose un menu «Skoogie Snacks» pour chiens – Shaw Local

Alors que de nombreux restaurants de la vallée de l’Illinois tentent d’aller au-delà des attentes pour s’assurer que leurs clients humains sont satisfaits de leur expérience culinaire, peu essaient d’imiter l’expérience du meilleur ami de l’homme.

Le Skoog’s Pub and Grill à Utica a créé un menu spécialisé pour les chiens. Le menu « Skoogie Snacks » comprend une galette tout bœuf, une poitrine de poulet grillée coupée en lanières, des mini saucisses tout bœuf et une friandise sucrée.

Les amoureux des chiens recherchent souvent des restaurants adaptés aux chiots pour amener les membres de leur famille à fourrure, la plupart offrant des options de restauration en plein air. Skoog’s est allé encore plus loin en offrant aux bébés à fourrure leur propre menu.

Quoi de mieux pour qu’ils se sentent les bienvenus qu’un menu rien que pour eux. Nous avons eu une réponse formidable et aimons rencontrer autant d’amis à fourrure. — Kelly Waters, copropriétaire de Skoog

Skoog’s, propriété de Randy Gielow et Kelly Waters, a mis en place des repas en plein air pendant la pandémie pour «sauver leur entreprise». Waters a déclaré qu’être proche du parc d’État de Starved Rock signifie voir de grandes familles de « près et de loin » – souvent avec leurs chiens.

« Les chiens font partie de la famille, et la fermeture de la rue aux repas en plein air signifie que les chiens sont autorisés », a déclaré Waters. « Quoi de mieux qu’un menu rien que pour eux pour qu’ils se sentent les bienvenus. Nous avons eu une réponse formidable et aimons rencontrer autant d’amis à fourrure.

Baby Ruth Byczynski apprécie l’un des « Skoogie Snacks » du Skoog’s Pub and Grill. (Fourni par Megan Byczynski)

La responsable de l’événement, Megan Byczynski, a déclaré qu’elle aimait tous les animaux, mais qu’elle avait un lien particulier avec les chiens. Elle a dit qu’elle était ravie d’aider à créer un menu chiot et qu’elle aime travailler dans un environnement adapté aux chiens.

« J’adore ça », a déclaré Byczynski. « Je suis tellement excitée chaque fois que je vois un chien, que je travaille ou non. Je sens que je dois me précipiter à table.

Elle a dit qu’elle voulait offrir une « bonne variété » et a nommé les éléments du menu d’après les chiens du personnel. Le « FurBaby Ruth Burger » a été nommé d’après son mélange Cotonpoo âgé d’un an et demi, Ruth. Bébé Ruth a été nommé Le chien le plus mignon de NewsTribune pour 2023.

« J’ai pensé que c’était une idée mignonne », a déclaré Byczynski. “Le nom du chien d’une fille est Nash (Nash’s Dogs), puis Butch et Sunny (Butch & Sunny’s Pup Cup) … J’ai en quelque sorte juste pris des chiens qu’ils amènent et je les ai en quelque sorte surpris.”

Le menu «Skoogie Snacks» comprend une galette de bœuf, une poitrine de poulet grillée coupée en lanières, des mini-wieners tout bœuf et une friandise sucrée. (Fourni par Megan Byczynski)

Byczynski a déclaré que les plats au menu vont de 3 $ à 5 $ et qu’ils peuvent être consommés en toute sécurité par les chiens sans perturber leur estomac avec des ingrédients durs ou des assaisonnements.

« Le hamburger n’est que du boeuf haché », a-t-elle déclaré. « Le poulet n’a pas d’assaisonnement. C’est chien amical. Vous savez que vous voyez beaucoup de gens faire de la nourriture fraîche. Ainsi, beaucoup de gens nourrissent leurs chiens avec du poulet et du bœuf. Je fais. »

Avec la proximité de Starved Rock et le succès des menus, Byczynski a déclaré qu’il n’était pas prévu de se débarrasser du menu et qu’ils le ramèneraient l’année prochaine.

« Nous avons des tables ici jusqu’au début novembre et hors saison, nous avons des tables installées sur le trottoir et les gens amènent toujours leurs chiens … J’ai l’impression que nous avons eu une bonne réponse », a-t-elle déclaré. « Je parie que nous voyons plus de gens le faire ici. »