Le pub ‘Black Bitch’ va être renommé

Les propriétaires du boozer écossais disent qu’ils iront de l’avant avec le plan de changement de marque malgré les vives protestations des habitants

Greene King, les propriétaires du pub historique “Black Bitch” à West Lothian, en Écosse, ont annoncé qu’ils procéderaient au changement de nom de l’établissement en raison de craintes que son ancien nom puisse être considéré comme raciste.

Le pub vieux de 350 ans, qui a fait la fierté et la joie de la ville de Linlithgow, s’appellera désormais “The Willow Tree”, malgré des mois de pression de la part d’habitants en colère qui se sont opposés avec véhémence au changement de nom.

Les militants disent que le nom d’origine n’a rien à voir avec la race et fait plutôt référence à une légende locale d’une femelle lévrier qui a apporté de la nourriture à son propriétaire affamé qui s’est échoué sur une île. Le chien noir figure même sur le blason de la ville et a inspiré une statue dans le centre-ville.

Les habitants de Linlithgow ont déposé quelque 500 objections auprès du gouvernement local et ont même lancé une pétition en ligne contre le changement de nom, qui a réussi à recueillir plus de 11 000 signatures. La population totale de la ville est d’un peu moins de 13 000 personnes.

Néanmoins, Greene King a insisté pour que le nom du pub change. “Nous savons que ce nom n’était pas à l’origine raciste ou offensant. Mais nous devons comprendre que la langue a changé et évolué », son directeur des opérations a déclaré à la BBC l’année dernière lorsque l’initiative a été annoncée pour la première fois.

Le changement de nom a maintenant été officiellement donné le feu vert par le gouvernement écossais, qui a jugé qu’il n’y avait aucune raison de refuser les projets de changement de nom du pub historique. Un journaliste du gouvernement a déclaré au Scottish Daily Express que, bien que l’histoire de la chienne noire ait clairement eu “Importance historique et culturelle pour Linlithgow”, il n’a pas protégé le pub car il n’a aucun lien direct avec la légende et “Black Bitch” n’était pas le nom d’origine de l’établissement.

Pendant ce temps, la West Lothian History and Amenity Society a déclaré que le terme «Black Bitch» était associé à la ville depuis plus de 700 ans et qu’il s’agissait simplement de la description correcte d’une femelle canine au pelage noir. “Rien d’offensant, pas de misogynie impliquée”, ils ont été cités comme disant par le Daily Express.

Le groupe affirme que de nombreux habitants de Linlithgow se désignent même comme “chiennes noires” comme un terme d’affection, et insister sur le fait que “Greene King a sauté aux mauvaises conclusions et a lu quelque chose dans le nom qui n’existe pas.”