Le psychologue Jordan Peterson explique si Cristiano Ronaldo souffre ou non de dépression

La star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, aurait rencontré Jordan Peterson pour une séance de thérapie pour traiter sa “dépression”.

Il y a quelques jours, l’as footballeur portugais Ronaldo a été sévèrement critiqué pour avoir rencontré le psychologue controversé Jordan Peterson alors que le premier publiait une photo sur son compte Instagram, disant “Ravi de te voir mon ami #seeyousoon”.

Ronaldo avait rencontré Peterson avant le match à l’extérieur de Manchester United contre le FC Sheriff en UEFA Europa League. Ronaldo, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, participe à la compétition de deuxième niveau de l’UEFA pour la première fois depuis son passage moins connu au Sporting.

Cependant, toute l’affaire s’est intensifiée et est devenue le sujet de discussion parce que Peterson a été critiqué plus tôt cette année pour avoir nommé l’acteur transgenre mort Elliot Page.

Mais, après la rencontre de Ronaldo, Peterson a parlé de sa rencontre controversée sur Piers Morgan Uncensored, en disant : « Il m’a invité à venir le voir. Il avait eu des problèmes dans sa vie il y a quelques mois et un de ses amis lui avait envoyé certaines de mes vidéos et il a dit qu’il les avait regardées. Puis il a lu un de mes livres et l’a trouvé utile, il voulait parler.

« Je suis allé chez lui et nous avons parlé pendant environ deux heures. Il m’a montré tout son équipement pour rester au top, nous avons parlé de ses entreprises. Nous avons surtout parlé de ce qu’il voulait à l’avenir et de certains des obstacles auxquels il est confronté », a-t-il ajouté.

Dans un rapport déposé par Marca, il a été révélé que Ronaldo avait contacté Peterson pour traiter sa “dépression”. Cela s’est produit après que Ronaldo n’a pas réussi à s’éloigner d’Old Trafford lors du mercato d’été cette saison.

L’entrée de Ronaldo a été assez célébrée à Manchester United, mais le meilleur buteur de tous les temps de l’histoire de l’UEFA Champions League est devenu un chauffe-banc sous la direction d’Erik ten Hag.

Sa course avec United a également été un peu décevante car le quintuple vainqueur du Ballon d’Or n’a marqué qu’un seul but en huit apparitions. Son équipe portugaise n’a pas non plus réussi à s’assurer une place en demi-finale de l’UEFA Nations League après que les champions d’Europe 2016 ont subi une défaite 1-0 aux mains de l’Espagne mercredi.

