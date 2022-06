Le PSV veut que le record de transfert soit brisé si Leeds déménage pour Cody Gakpo

L’Eredivisie pourrait être sur le point de perdre un autre jeune talent de premier plan cet été alors que les géants néerlandais du PSV Eindhoven pourraient devoir faire face à la perte de l’ailier starlette Cody Gakpo alors que Leeds United reste intéressé par le jeune international.

Gakpo, 23 ans, est originaire d’Eindhoven et a rejoint le club à l’âge de huit ans en 2007 après avoir commencé son éducation de jeunesse avec EVV Eindhoven, et est devenu l’un des jeunes les plus vantés de l’élite néerlandaise après avoir frappé 12 buts et 13 passes décisives en championnat dans ce qui a été une campagne phénoménale 2021-22.

Telle était sa forme que plusieurs clubs ont exprimé leur intérêt pour Gakpo, y compris les géants de la Premier League Arsenal, mais Leeds persiste dans son intérêt pour l’ailier, mais selon le point de vente néerlandais Algemeen Dagblad, devra payer des frais importants pour l’éloigner de la Stade Philips.

Le journal d’Eindhoven, Dagblad, affirme que Leeds prendra contact avec Cody Gakpo dans les prochains jours.

Ils disent que le joueur est ouvert à l’approche de Leeds, bien que le PSV demande des frais de 40 millions d’euros (34 millions de livres sterling) et ne cherche pas activement à vendre.

On prétend que Gakpo est le top #LUFC objectif de remplacer Raphinha — James Marshment (@marshyleeds) 28 juin 2022

Alors que Leeds est sur le point de se séparer de l’as brésilien Raphinha cet été au milieu de l’intérêt de Chelsea ainsi que d’Arsenal, le club pourrait immédiatement réinvestir le solde de la rumeur d’environ 65 millions de livres sterling qu’ils pourraient recevoir dans un mouvement pour Gakpo, que le PSV espère partiraient pour un montant supérieur à ce qu’ils avaient perçu lors de la vente de la star mexicaine Hirving Lozano en 2019, qui a vu Eindhoven encaisser environ 35 millions de livres sterling.

Bien que le PSV préférerait conserver Gakpo pendant une autre année alors que le club cherche à traquer ses rivaux amers AFC Ajax, Leeds ne rechignerait probablement pas à la liberté dans leur tentative de continuer à renforcer l’équipe première sous Jesse Marsch après que les Blancs aient déjà ajouté Brendan Aaronson, Marc Roca et Rasmus Kristensen cet été.

