Le PSV met fin à la série d’invincibilité d’Arsenal en Ligue Europa et révèle les faiblesses des Gunners en termes de profondeur d’équipe

EINDHOVEN — La candidature d’Arsenal à la tête du groupe A ira au dernier match des phases de poules après une défaite 2-0 contre le PSV Eindhoven. L’équipe d’Eredivisie a prospéré devant son soutien à domicile alors qu’elle profitait pleinement d’une mauvaise performance d’Arsenal pour s’assurer qu’elle n’avait besoin que d’un point la semaine prochaine contre Bodo/Glimt pour atteindre les KO.

Le PSV s’est vu refuser trois buts en raison d’appels de hors-jeu, mais a fait compter deux efforts en seconde période alors que Joey Veerman a ouvert le score à la 55e minute avec un tir bien placé devant Aaron Ramsdale. L’introduction de Luuk de Jong à la pause a fermement tourné le match en faveur du PSV et il a marqué son deuxième à la 63e minute en devançant Aaron Ramsdale sur un corner pour mettre le PSV 2-0.

Arsenal a vidé le banc, amenant une foule de ses titulaires réguliers, mais l’intensité du PSV n’a pas faibli puisqu’ils ont enregistré une victoire impressionnante.

Réaction rapide

1. Arsenal trébuche

Alors qu’Arteta a déclaré plus tôt dans la semaine qu’il s’attend à ce que les joueurs d’élite soient capables de faire face à une saison de 70 matchs, il aurait pu se contenter d’obtenir un résultat jeudi soir car la dernière chose dont il a besoin est un match supplémentaire à affronter. Le format de la Ligue Europa de cette année signifie que le finaliste d’une poule affrontera l’une des troisièmes équipes de la Ligue des champions dans un match supplémentaire pour voir qui passera à la prochaine étape des huitièmes de finale.

Tout résultat ce soir pour Arsenal aurait assuré la première place, mais la défaite signifie que dans l’état actuel des choses, Arsenal a un avantage de deux points sur le PSV avant le dernier tour de matchs, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas se permettre de baisser les gaz lorsqu’ils accueillent le FC. Zurich la semaine prochaine. Arteta a récemment parlé d’avoir une équipe trop mince pour pouvoir tourner en Premier League et les joueurs remplaçants jeudi ont à peine présenté un dossier solide pour se frayer un chemin dans la formation de départ de si tôt. Ce fut une soirée aussi mauvaise pour Arsenal que mémorable pour les hôtes du PSV.

Simons a joué un rôle clé dans la victoire du PSV sur Arsenal. (Photo de Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

2. Gakpo, Simons brillent

En tête du PSV se trouvaient deux des jeunes talents les plus brillants d’Europe, Cody Gakpo et Xavi Simons. Gakpo était fortement lié à un passage en Premier League cet été, avec des admirateurs de Manchester United ainsi qu’Arsenal, Leeds et Southampton. Bien qu’il ait été silencieux aux Emirats la semaine dernière – avec Takehiro Tomiyasu qui l’a retiré du jeu – il a pu montrer plus de sa classe ce soir devant son soutien à domicile.

Gakpo s’est vu refuser des buts dans les deux mi-temps car il a mal chronométré sa course pour se retrouver du mauvais côté de la ligne de hors-jeu, mais son rythme a causé des problèmes à Arsenal. Et bien que ses deux efforts aient été correctement notés et que son total de buts pour la saison reste à 13, il a ajouté la passe décisive numéro 14 pour la campagne alors que son corner précis a trouvé la tête de Luuk de Jong pour la deuxième place du PSV.

Gakpo était associé à Xavi Simons à l’avant et le joueur de 19 ans était électrique pour le PSV. Il a eu un but magnifique refusé en première mi-temps car Anwar El Ghazi était hors-jeu dans la préparation, mais sa ruse a lié Arsenal en nœuds. Avec huit buts et trois passes décisives cette saison, vous pouvez voir pourquoi il pourrait être un ajout tardif à l’équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde.

Louis van Gaal a nommé Simons dans son équipe élargie vendredi et il a la capacité de renverser les matchs en un clin d’œil. Il s’est épanoui depuis son passage estival du PSG au PSV et sa réputation ne fera que grandir.

3. Problèmes de profondeur d’Arsenal

Arteta aurait beaucoup appris jeudi soir sur ces joueurs à la périphérie de la première équipe. L’équipe qui a terminé le match avait un look familier avec Bukayo Saka, Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli menant la ligne aux côtés d’Eddie Nketiah avec Granit Xhaka et Thomas Partey tenant le milieu de terrain. Mais étant donné que Saka, Jesus et Partey ont commencé le match sur le banc, Arteta espérait clairement que la profondeur serait suffisamment forte pour faire face à leur absence.

Malheureusement, les joueurs qu’il a amenés n’ont pas réussi à remplir la tâche. Arteta a été interrogé avant le match sur les commentaires d’Albert Sambi Lokonga sur le fait de vouloir plus de chances en équipe première – Arteta l’a mis au défi de faire valoir ses arguments sur le terrain. Il était en grande partie anonyme. Nketiah a eu trois occasions décentes et n’en a pris aucune, tandis que Rob Holding a été tourné par De Jong pour la première du PSV, l’attaquant se créant suffisamment d’espace pour lui-même pour attaquer Veerman. Fabio Vieira a commencé sur l’aile droite mais n’a semblé plus stable que lorsqu’il a été déplacé plus au centre une fois que Saka était entré.

Kieran Tierney – qui a commencé trois matchs de Premier League cette saison – a joué tout le long du flanc gauche, au milieu de terrain central et parfois en tant que milieu de terrain offensif en maraude, mais n’a pas eu d’impact. Sur cette preuve, vous pouvez voir pourquoi Arteta estime qu’il doit s’en tenir à son XI le plus fort possible à tout moment dans l’élite, ce qui doit être une préoccupation s’ils veulent maintenir cette charge dans plusieurs compétitions.

Notes des joueurs

PSV : Walter Benitez 7, Phillipp Mwene 7, André Ramalho 7, Jarrad Branthwaite 8, Philipp Max 6, Joey Veerman 8, Ibrahim Sangare 7, Erick Gutierrez 7, Xavi Simons 9, Anwar El Ghazi 6, Cody Gakpo 8

Sous-titres : Luuk de Jong 8, Noni Madueke 7, Jordan Teze 6, Mauro Junior 6, Guus Til 6

Arsenal: Aaron Ramsdale 6, Takehiro Tomiyasu 6, Rob Holding 5, William Saliba 6, Kieran Tierney 5, Granit Xhaka 6, Albert Sambi Lokonga 5, Martin Odegaard 6, Fabio Vieira 6, Gabriel Martinelli 5, Eddie Nketiah 5

Sous-titres : Bukayo Saka 6, Thomas Partey 6, Gabriel Jesus 6, Gabriel 6, Ben White 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Xavi Simons, PSV

Il a été formidable pour le PSV. Ils ont eu des performances impressionnantes tout au long avec Gakpo, Jarrod Branthwaite, Joey Veerman et le remplaçant Luuk de Jong tous exceptionnels, mais c’est la supercherie de Simons qui a illuminé la nuit d’Eindhoven.

PIRE : Sambi Lokonga, Arsenal

Il y a pas mal de prétendants ici parmi les visiteurs avec Nketiah, Holding et Fabio Vieira tous pauvres, mais Lokonga était anonyme.

Faits saillants et moments marquants

Luuk de Jong a aidé le premier but du PSV et a marqué le deuxième après être entré à la mi-temps. Parlez d’un sous-marin à impact !

Un Gakpo en forme a causé des problèmes à la ligne arrière d’Arsenal.

Cody Gakpo a eu deux buts refusés ce soir (PSV 3 au total) – il avait l’air bien mieux que les premières fois que je l’ai regardé plus tôt cette saison. Le PSV a été formidable. – Alex Shaw (@AlexShawESPN) 27 octobre 2022

Après le match : ce qu’ont dit les joueurs et les entraîneurs

Ruud van Nistelrooy sur Luuk de Jong : “La combinaison avec lui en tant que numéro 9 avec référence mais aussi Cody Gakpo à gauche et Xavi Simons à droite, ils lui prenaient de bonnes positions. L’équipe a eu beaucoup de confiance que notre capitaine est de retour et c’était un grand changer par rapport à la façon dont nous avons joué en première et seconde mi-temps.”

Statistiques clés

– Xavi Simons : 100 % de dribbles réussis, 100 % de tacles réussis, 13 duels disputés (le plus), 10 passes dans le dernier tiers, 6 possessions gagnées, 2 occasions créées, 2 tirs

Suivant

Arsenal: Les Gunners affronteront la dernière place Nottingham Forest en Premier League le 30 octobre, suivi de leur dernier match de phase de groupes de la Ligue Europa contre le FC Zurich, puis d’un grand match contre Chelsea en forme en Premier League le 6 novembre.

PSV Eindhoven : Le PSV affrontera ensuite le NEC Nijmegen en Eredivisie le 30 octobre. Ensuite, ils se rendront face à Bodo / Glimt lors de la 6e journée de la Ligue Europa le 3 novembre.