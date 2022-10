Le PSV Eindhoven surclasse Arsenal pour réserver une place à élimination directe, la Lazio gagne le Midtjylland

Le PSV Eindhoven a décroché une place dans la phase à élimination directe de la Ligue Europa avec une victoire dominante 2-0 à domicile contre Arsenal jeudi, tandis que la Lazio a augmenté ses chances de passer à l’étape suivante avec une victoire 2-1 sur le club danois de Midtjylland.

La Royale Union Saint-Gilloise belge a progressé en tant que vainqueur du groupe D avec une victoire 2-0 contre Malmö, tandis que le leader de la Bundesliga, l’Union Berlin, a battu Braga 1-0 pour se hisser au-dessus d’eux à la deuxième place, deux points devant les Portugais.

Le départ parfait d’Arsenal déjà qualifié dans le Groupe A s’est terminé alors que le PSV assurait son passage en phase à élimination directe après la défaite 2-1 de Bodo/Glimt face au FC Zurich dans l’autre match.

Le PSV a marqué deux efforts en première mi-temps pour hors-jeu, mais a pris une avance méritée grâce à Joey Veerman à la 55e minute lorsqu’il a coupé un effort du pied gauche devant Aaron Ramsdale avant que le remplaçant Luuk De Jong n’en fasse deux avec une tête quelques instants plus tard.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a fait appel à Bukayo Saka et Gabriel Jesus pour tenter de sauver quelque chose du match, mais ils n’ont pas réussi à trouver un moyen de dépasser un PSV obstiné, qui traîne les Londoniens de deux points avec un match à jouer.

Sergej Milinkovic-Savic et Pedro étaient sur la cible pour la Lazio alors qu’ils revenaient de l’arrière pour voir Midtjylland et passer à huit points en cinq matchs dans le groupe F, trois devant Feyenoord et SK Sturm Graz qui se rencontreront plus tard jeudi.

Dans le Groupe B, Fenerbahçe s’est remis d’un déficit 3-0 contre le Stade Rennais alors que des buts d’Enner Valencia, Miha Zajc et Emre Mor ont aidé l’équipe turque à assurer un nul 3-3. Les deux équipes étaient déjà qualifiées pour la phase à élimination directe.

Les vainqueurs de groupe se qualifient pour les 16 derniers tandis que les huit finalistes participeront aux éliminatoires de février où ils affronteront les huit équipes classées troisièmes de leurs groupes de la Ligue des champions.

