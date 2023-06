Le PSV Eindhoven signe Ricardo Pepi de l’USMNT d’Augsbourg – sources

Le PSV Eindhoven a recruté l’attaquant de l’équipe nationale masculine des États-Unis Ricardo Pepi du club de Bundesliga du FC Augsburg, ont indiqué des sources à ESPN.

Des sources ont ajouté que les frais de transfert s’élèvent à 9 millions d’euros (9,8 millions de dollars) et que Pepi signera un contrat de cinq ans après avoir terminé son examen médical.

Cette décision marque un retour en Eredivisie néerlandaise pour Pepi, 20 ans, qui a joué en prêt la saison dernière au FC Groningen. En 31 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 13 buts malgré la relégation de Groningue après une dernière place en championnat.

Le PSV s’est assuré une place dans les prochains éliminatoires de la Ligue des champions après avoir terminé deuxième de l’Eredivisie contre Feyenoord la saison dernière. Ils ont remporté deux trophées la saison dernière après avoir battu l’Ajax à deux reprises pour la Coupe KNVB et le Johan Cruyff Shield.

Pepi aura désormais la chance de continuer la forme de score qu’il a trouvée à Groningue, qui lui avait échappé après avoir signé avec Augsbourg du FC Dallas en janvier 2022 pour un montant de 20 millions de dollars. Pepi n’a pas réussi à trouver le fond du filet en 16 apparitions au total pour Augsbourg, ce qui a conduit à son éventuel prêt.

Bien qu’il ait marqué trois fois lors de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022, Pepi n’a pas été inclus dans l’équipe finale de Gregg Berhalter au Qatar. Il est depuis revenu dans l’USMNT, marquant le plus récemment lors de la victoire 3-0 contre le Mexique en demi-finale de la Concacaf Nations League le 15 juin. En tout, il compte 16 apparitions avec sept buts pour les États-Unis.

Pepi renforcera les options offensives du PSV, qui incluent le capitaine du club Luuk de Jong (18 buts la saison dernière) et le jeune Néerlandais Xavi Simons (22 buts). Il retrouvera également le directeur technique du PSV, Earnie Stewart, qui était auparavant directeur général de US Soccer.

Né à El Paso, au Texas, Pepi a rejoint l’académie du FC Dallas en 2016 et a fait ses débuts en équipe senior en 2019. En 2021, il a fait partie de l’équipe MLS All-Star et a remporté le prix du jeune joueur de l’année cette saison-là. Il était également éligible pour représenter le Mexique avant de s’engager aux États-Unis