Le psoriasis et les allergies sont-ils liés ?

Inutile de deviner : les médecins et les chercheurs n’ont pas trouvé de liens entre les deux problèmes. Ici, quatre experts décomposent les deux conditions et expliquent ce qui peut les déclencher.

Si vous souffrez de psoriasis et d’allergies, vous vous demandez peut-être si vos poussées d’allergies aggravent l’état de votre peau.

Bien que le psoriasis et les allergies impliquent tous deux votre système immunitaire, leurs causes ne sont pas liées.

Le psoriasis est une maladie auto-immune. Cela signifie que le système immunitaire de votre corps attaque à tort certaines de ses propres cellules saines.

Une allergie survient lorsque votre système immunitaire réagit sévèrement à quelque chose avec lequel la plupart des gens n’ont pas de problème, comme pollenles squames d’animaux ou certains aliments.

Certaines personnes confondent psoriasis et allergies avant de consulter un médecin, car les deux affections peuvent provoquer des démangeaisons et des rougeurs cutanées.

« Beaucoup de gens viennent en pensant qu’ils ont des problèmes de peau allergiques et quand je les vois, ils ont du psoriasis », explique Clifford Bassett, MD, allergologue et immunologiste à New York. « Si vous soupçonnez que c’est une chose, cela pourrait être autre chose. »

Alors faites-vous examiner par un dermatologue si votre peau vous démange ou s’écaille, dit-il.