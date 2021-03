La fenêtre de transfert de janvier peut sembler un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: le PSG pourrait bouger pour Ronaldo

Le Paris Saint-Germain prend des mesures pour couvrir un potentiel Kylian Mbappe départ en sondant un mouvement pour Cristiano Ronaldo, rapporte Le Parisien.

Le titre français pense que le chef du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a déjà été en contact avec l’agent de Ronaldo Jorge Mendes après la sortie de la Juventus de la Ligue des champions aux mains du FC Porto mercredi soir.

La Juventus envisage une reconstruction cet été, il est donc possible qu’ils ne fassent pas obstacle à Ronaldo s’il voulait partir.

Et avec l’avenir de Mbappe toujours incertain, le PSG cherche des remplaçants possibles si le Français décidait de quitter la capitale à la fin de la saison.

Mbappe n’a plus qu’un an de contrat et n’a pas encore engagé son avenir, et Ronaldo, 36 ans, serait un remplaçant de grand nom approprié.

Chelsea envisage de déménager pour le Bayern Munich Kingsley Coman, en particulier si Christian Pulisic pousse pour un déménagement d’été, rapporte le Daily Mail.

On pense que les Bleus sont des admirateurs de longue date de l’international français Coman et ont déjà envisagé de bouger pour lui, mais le joueur de 24 ans reste très sur leur radar.

On pense que Pulisic cherche plus de football en équipe première qu’il n’en obtient actuellement sous Thomas Tuchel, avec Liverpool, Manchester United et le Bayern Munich tous férus de l’international américain.

Et si Pulisic décide de quitter l’ouest de Londres, Coman serait le remplaçant idéal.

Coman, qui a déjà remporté 23 titres majeurs, a encore deux ans à son contrat actuel, mais le Bayern pourrait décider de le laisser passer pour que sa valeur ne baisse pas l’été prochain.

Brobbey au RB Leipzig en été

Journaliste italien Fabrizio Romano estime que l’attaquant de 19 ans Brian Brobbey quittera l’Ajax pour rejoindre le RB Leipzig cet été.

Romano explique que les conditions personnelles ont déjà été atteintes et que Brobbey jouera en Bundesliga, et non en Eredivisie, la saison prochaine.

Brobbey a été lié à plusieurs clubs cette saison alors qu’il ne s’est vraiment établi à Ajax que dans la campagne en cours.

En effet, il a marqué en Ligue Europa contre les Young Boys jeudi soir après être sorti du banc, son deuxième but en trois matches européens cette saison. Il a un record de buts prolifique au niveau des jeunes et possède non seulement une grande vitesse et un instinct de buteur, mais aussi un saut plus haut que Ronaldo.

Brobbey est hors contrat cet été et malgré tous les efforts de l’Ajax pour le garder, il semble déterminé à prendre un nouveau départ la saison prochaine.

Tap-ins

– Fulham veut faire Ruben Loftus-Cheek’s déménagement temporaire de Chelsea permanent en été, selon le Sun. Les Cottagers sont convaincus qu’ils peuvent réussir le mouvement audacieux s’ils peuvent assurer la survie de la Premier League. Les hommes de Scott Parker sont parmi les trois derniers à la différence de buts, mais s’ils peuvent sortir de la zone de largage, il y a un fort sentiment que le joueur de 25 ans voudrait les rejoindre, en particulier avec ses chances sous Tuchel à Chelsea limitées.

– Liverpool n’a enregistré qu’une seule feuille blanche lors de ses 10 derniers matchs, ce qui est probablement la raison pour laquelle Tuttomercatoweb suggère que les Reds se sont renseignés sur le défenseur central de Porto, âgé de 26 ans. Chancel Mbemba. L’international de la RD Congo a passé trois ans à Newcastle United, mais a pris une forme au Portugal, avec la victoire de la Ligue des champions sur la Juventus. Porto valorise Mbemba à environ 15 millions d’euros.