Le PSG vise Pierre-Emerick Aubameyang de Chelsea

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: le PSG regarde Aubameyang

Le Paris Saint-Germain a entamé des discussions avec Pierre-Emerick Aubameyang concernant un éventuel déménagement en été, par Marché du pied.

Le joueur de 33 ans a signé un contrat de deux ans à Chelsea cet été après avoir quitté Barcelone. Cependant, l’ancien attaquant d’Arsenal pourrait ne pas faire partie des plans du nouveau patron des Blues Graham Potter, qui pourraient voir Aubameyang quitter Londres une fois de plus.

Le rapport suggère que Chelsea ne fera pas obstacle à Aubameyang si un club fait une offre appropriée pour son transfert cet été, et on pense que les pourparlers avec le PSG et l’attaquant ont déjà commencé, en vue de la saison prochaine.

On pense qu’Aubameyang est depuis longtemps un admirateur du club, où il n’est pas étranger au manager Christophe Galtier, qui a dirigé Aubameyang à Saint-Etienne il y a dix ans.

Le PSG a passé une grande partie de la fenêtre de transfert précédente à essayer de signer pour un attaquant pour compléter Kylian Mbappé, mais ils ont échoué. À Aubameyang, les géants français pourraient se vanter d’avoir un buteur éprouvé pour former un partenariat aux côtés de Mbappe.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

PAPIER GOSSIP

– Barcelone n’ira pas pour Inigo Martinez en janvier, optant plutôt pour le signer l’été prochain, selon sport. Le défenseur de l’Athletic Club est recherché depuis longtemps par Barcelone, mais avec le joueur de 31 ans disponible en tant qu’agent libre cet été, il est financièrement logique que les géants espagnols attendent. Martinez a failli rejoindre Barcelone auparavant sous Ernesto Valverde, mais un mouvement ne s’est jamais concrétisé.

– Brendan Rodgers a admis que le milieu de terrain de Leicester City James Madison attirera probablement l’attention lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier, selon le Courrier quotidien. Les Foxes ont rejeté deux offres de leurs rivaux de Premier League Newcastle United cet été et devraient recevoir de nouvelles offres en janvier, après le superbe début de saison du joueur de 25 ans. Rodgers a déclaré : “Je penserais [there would be]”, concernant l’intérêt pour l’Anglais, avant d’admettre que : “ce n’est jamais un joueur que vous voudriez perdre.”

– L’Atletico Madrid a signé Antoine Griezmann sur un contrat permanent d’une valeur de 20 millions d’euros plus les modules complémentaires, par Fabrice Romano. Griezmann a eu du mal à justifier son prix de 107 millions de livres sterling à Barcelone et tenait à retourner à l’Atletico de manière permanente où il a marqué 133 buts lors de son premier passage au club. Le Français n’a commencé que deux matchs cette saison dans ce qui semble avoir été un stratagème délibéré utilisé par l’Atletico pour annuler une clause de l’accord de prêt initial qui les aurait obligés à payer 40 millions d’euros au lieu des 20 millions d’euros pour les 31 ans. -old’s services sur une base permanente.

– N’Golo Kanté est en négociation pour un nouveau contrat à Chelsea, mais l’intérêt du PSG reste toujours pour le Français, aux côtés potentiellement de Tottenham Hotspur, par L’Équipe. Kante demande un contrat à long terme dans son club actuel, mais il y a eu de fortes rumeurs liant le milieu de terrain à Stamford Bridge. Le joueur de 31 ans ne manque pas d’options, le PSG étant depuis longtemps un admirateur du milieu de terrain très apprécié.

– Liverpool sont prêts à échanger le défenseur Joe Gomez pour l’étoile du Latium Sergej Milinkovic-Savicselon CalcioMercato. Les Reds sont depuis longtemps des admirateurs de Milinkovic-Savic et avec l’échange de Gomez, en plus d’une redevance, ils estiment qu’ils pourraient satisfaire le prix de 70 millions de livres sterling. Cela pourrait sonner le glas de l’intérêt de la Juventus pour Milinkovic-Savic, qui aurait prévu de déménager pour le joueur de 27 ans.