Le PSG vise à battre Barcelone face à Bernardo Silva de Manchester City

Bernardo Silva pourrait quitter Man City cet été, mais sera-ce pour l’Espagne ou la France ? Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le PSG prêt à défier le Barça pour Silva

Le Paris Saint-Germain cherche à défier Barcelone pour la signature de Bernardo Silvarapports Marché du pied.

2 Connexe

Le milieu de terrain offensif de 27 ans a été suivi de près par le Blaugrana cet été, mais ayant donné la priorité à d’autres mouvements, le club de LaLiga est désormais dans une position où il doit décharger des joueurs avant de pouvoir déposer une offre à Manchester City pour la star de la Premier League.

Les champions de la ligue de Pep Guardiola seraient à la recherche d’une somme d’environ 85 millions d’euros pour l’international portugais, et Silva serait prêt à revenir en France si un accord est conclu avec le PSG – malgré son appel précédent. c’est un rêve de jouer au Camp Nou.

Alors que le club de Ligue 1 est optimiste quant à la capacité de son directeur sportif Luis Campos à conclure un accord, la hiérarchie du Parc des Princes est confiante de décrocher l’ancienne star de l’AS Monaco si Barcelone continue d’hésiter à répondre aux demandes de City.

– Guide ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

PAPIER GOSSIP

– Chelsea fait face à la concurrence de Man City dans la course au défenseur du RB Leipzig Josko Gvardiolselon BILD. Les performances exceptionnelles du joueur de 20 ans en Bundesliga la saison dernière l’ont vu attirer l’attention de toute l’Europe cet été, mais il est rapporté que l’équipe de Domenico Tedesco tient à le garder et cherchera à repousser tout mouvement pour ses services. .

– Bournemouth cherche à acquérir l’une de ses principales cibles de l’été en Marcos Senesiécrit Fabrice Romano. Des pourparlers ont commencé entre les Cherries et Feyenoord sur un accord pour le défenseur central de 25 ans, mais il est rapporté qu’il pourrait y avoir quelques difficultés à le faire atterrir. L’équipe d’Eredivisie serait réticente à lâcher un joueur qui n’a raté que deux matches de championnat au cours des deux dernières saisons.

– Attaquant international sud-coréen Hwang Ui-Jo est une cible estivale pour Wolverhampton Wanderers, mais le club de Premier League a vu une première offre rejetée, selon L’Équipe. Les Wolves de Bruno Lage souhaitent acquérir l’attaquant de 29 ans, qui a contribué à 15 buts en 36 départs en Ligue 1 pour Bordeaux la saison dernière, mais le club de Ligue 2 recherche plus que la proposition de 3 millions d’euros. Il est entendu qu’ils seraient prêts à le déplacer si la bonne offre arrive.

– Nottingham Forest poursuit son travail sur le marché des transferts et est en pourparlers avec l’Atalanta au sujet d’un transfert à l’international suisse Rémo Freulerdit Gianluca Di Marzio. Alors qu’une offre officielle n’a pas encore été déposée, le spécialiste des transferts rapporte que des négociations sont en cours sur des frais, le milieu de terrain de 30 ans étant une cible clé pour Forest, l’équipe de Premier League nouvellement promue.

– Rayan Raveloson pourrait bientôt être en route du LA Galaxy vers Auxerre, rapporte L’athlétisme. Un accord a été conclu entre les clubs et le milieu de terrain de 25 ans se rend en France pour subir un examen médical avant la finalisation de l’accord. Le point de vente ajoute que cette décision permettra au Galaxy d’ajouter une nouvelle signature Riqui Puigqui est sur le point de rejoindre Barcelone après qu’un accord a été conclu mardi.