Le PSG vire Pochettino

Le club de Ligue 1 a finalement annoncé le départ de l’Argentin

Les géants de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, ont mis fin à des semaines de spéculation en limogeant leur entraîneur-chef Mauricio Pochettino de son poste.

Les Parisiens ont fait leur annonce sur les réseaux sociaux mardi en début d’après-midi.

“Le Paris Saint Germain confirme que Mauricio Pochettino a mis fin à ses fonctions au Club” un tweet lu.

“Le Club tient à remercier Mauricio Pochettino et son équipe pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir.”

Le Paris Saint-Germain confirme que Mauricio Pochettino a mis fin à ses fonctions au Club. Le Club tient à remercier Mauricio Pochettino et son équipe pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir. pic.twitter.com/Y7ef0qVLVh — Paris Saint-Germain (@PSG_English) 5 juillet 2022

L’Argentin, qui a pris ses fonctions au PSG en janvier 2021 après avoir été limogé de Tottenham Hotspur, a été rapidement remplacé par l’ancien patron de Nice, Christophe Galtier.

Des experts du marché des transferts tels que Fabrizio Romano s’attendaient à une annonce plus tard dans la journée, et cela s’est avéré vrai lorsque le PSG a programmé une conférence de presse peu de temps après l’annonce de Pochettino où Galtier a été dévoilé.

Zinedine Zidane avait déjà été pressenti comme candidat pour reprendre l’une des missions les plus exigeantes du football, mais la légende de la France et du Real Madrid aurait refusé le superclub soutenu par le Qatar.

🆕✍️💼 Le Paris Saint-Germain est ravi d’annoncer la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur de l’équipe première. ❤️💙 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/iE0zJ1nz8c — Paris Saint-Germain (@PSG_English) 5 juillet 2022

Décrochant la Coupe de France et le Trophée des Champions lors de sa première demi-saison, Pochettino quitte le Parc des Princes peu après avoir aidé le PSG à récupérer le titre de champion de France à Lille.

Aux yeux de nombreux fans et experts, cependant, son principal échec était de ne pas pouvoir extraire la meilleure forme de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe et de trouver un système qui pourrait mieux accueillir le trio.

Plus tôt cette année, le PSG a également subi une autre défaite embarrassante sur le continent contre les éventuels vainqueurs du Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Après que Mbappe ait snobé Los Blancos et signé une prolongation de contrat avec le PSG jusqu’en 2025, le Français aurait ordonné le limogeage du directeur sportif Leonardo et Pochettino.

Que cela soit vrai ou non, le président Nasser Al-Khelaifi a en effet donné aux deux hommes leurs feuilles de route ces dernières semaines alors qu’il restructure le club avant la saison 2022/2023.