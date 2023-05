Le PSG veut que Bernardo Silva remplace Leo Messi

Le Paris Saint-Germain aurait identifié sa cible pour remplacer la superstar sortante Lionel Messi. Le vainqueur de la Coupe du monde argentine quittera la capitale française cet été après avoir eu une relation fracturée avec le club de Ligue 1. Selon Le Parisienles responsables du PSG veulent remplacer Messi par Bernardo Silva.

Le milieu de terrain polyvalent de Manchester City peut jouer à plusieurs postes sur le terrain. C’est quelque chose que le PSG apprécie. Silva, bien que généralement un milieu de terrain offensif, peut également être déployé au milieu de terrain central, sur le côté droit du milieu de terrain ou même sur le flanc.

Le PSG a également besoin d’un avant-centre, mais Bernardo Silva comblerait le vide de Messi

En plus d’un nouveau milieu de terrain, le PSG est également à la recherche d’un nouveau numéro neuf. Cependant, le club considère Silva comme un remplaçant de Messi en raison de ses excellentes capacités de passe. Alors que Messi marque toujours des buts, il mène actuellement la Ligue 1 avec 15 passes décisives. Silva n’a peut-être pas le nombre de passes décisives de Messi, mais l’international portugais est toujours solide avec le ballon à ses pieds.

Le PSG suivrait Silva depuis au moins un an maintenant. Selon le média français susmentionné, ils se sont renseignés sur le meneur de jeu l’été dernier, mais City aurait demandé trop d’argent. Cependant, les champions de Premier League pourraient désormais exiger des frais moins élevés pour le milieu de terrain.

Le joueur a une expérience antérieure en Ligue 1

Silva a précédemment joué en France avec Monaco de 2014 à 2017 avant de passer à City. Le milieu de terrain a affirmé qu’il avait besoin de plus de temps pour s’adapter à la Ligue 1 par rapport à la Premier League. « Je trouve que c’était plus difficile de jouer en France qu’en Angleterre, plus physique. C’est peut-être parce que nous avons le ballon à Manchester City. C’était difficile pour moi au début. J’ai dû m’y habituer », a déclaré Silva.

Néanmoins, le PSG aura certainement de l’argent à dépenser grâce au départ de Messi, et peut-être même de Neymar. Silva serait également prêt à quitter l’Angleterre à la recherche de plus de temps de jeu. Il n’a réussi que 23 départs au total jusqu’à présent cette saison malgré sa bonne santé.

