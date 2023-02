Le PSG veut Pep Guardiola, dans l’incertitude de Manchester City

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, est recherché par le PSG, l’avenir des champions de Premier League étant sous surveillance.

City a été renvoyé devant une commission indépendante pour violation présumée des règles de la Premier League entre 2009 et 2018. City est également accusé de ne pas coopérer depuis le début de l’enquête en décembre 2018.

Le manager Pep Guardiola a déclaré dans le passé qu’il démissionnerait pour avoir enfreint les règles financières – et le PSG s’intéresse depuis longtemps au patron catalan.

Le PSG veut que Guardiola soit le fer de lance de son défi en Ligue des champions (Crédit image : PA)

L’Équipe (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont rapporté l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Guardiola, remontant à l’époque où Mauricio Pochettino était à la tête du club.

Guardiola seulement a signé une prolongation de son contrat actuel avec City (s’ouvre dans un nouvel onglet) en novembre dernier pourtant, alors que Christophe Galtier n’a été embauché au Parc des Princes que durant l’été.

Guardiola a déclaré avant que il ferait une pause après le travail à la City (s’ouvre dans un nouvel onglet) pourtant il est sur le point de quitter son poste avant le début de la saison prochaine (s’ouvre dans un nouvel onglet). Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, et le patron de Burnley, Vincent Kompany, ont tous deux été liés un jour au poste de City, en raison de leurs relations avec Guardiola.

La ville a répondu à l’enquête en déclarant qu’elle était “surprise” par les accusations et qu’elle disposait d’un “ensemble de preuves irréfutables” pour étayer son cas. La commission peut cependant imposer des sanctions allant d’une amende et d’une déduction de points à l’expulsion du plus haut niveau du football anglais.

Manchester City pourrait être relégué de la Premier League s’il est reconnu coupable (Crédit image : Jamie McDonald/Getty Images)

S’associer au PSG réunirait bien sûr Pep Guardiola avec son ancien protégé, Lionel Messi. Le seul joueur à avoir joué pour le manager dans deux clubs différents est Thiago Alcantara (à Barcelone et au Bayern Munich).

Le miroir (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont déjà signalé que Guardiola est une cible pour le travail aux Pays-Bas, Le Bbc (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont affirmé que le Brésil l’avait approché dans le passé et L’indépendant (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont déclaré qu’il avait demandé à passer un entretien pour le poste en Angleterre après Fabio Capello – mais qu’il avait été refusé au motif qu’il n’était pas anglais lui-même.

En savoir plus sur Manchester City accusé par la Premier League d’avoir enfreint les règles financières

Après que Manchester City ait été accusé d’avoir enfreint les règles financières par la Premier League, un ancien conseiller financier de City a affirmé que le club devait être relégué de la division, si les allégations s’avéraient vraies.

Manchester City pourra également faire appel des sanctions auprès du TAS, l’organisme auquel il a fait appel pour ses accusations contre l’UEFA.

Pep Guardiola, quant à lui, a affirmé dans le passé qu’il se retirerait s’il était prouvé qu’il avait été menti par la propriété de la ville.