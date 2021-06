Le PSG veut Moise Kean pour une autre année, mais l’attaquant d’Everton rêve d’un retour à la Juve

Moise Kean reviendra-t-il au PSG pour une deuxième saison dans la capitale française ? Aurélien Meunier/PSG/Getty Images

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Le PSG veut le retour de Kean mais l’attaquant envisage le retour de la Juve

journaliste italien Fabrice Romano estime que le Paris Saint-Germain a demandé à prendre Moise Kean prêté pour une deuxième saison.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Le PSG a prêté Kean d’Everton pour la saison 2020-21 et a été tellement impressionné par sa forme, qui l’a vu marquer 17 buts en 41 apparitions, qu’ils sont prêts à offrir des frais supplémentaires afin de conserver ses services pour le 2021- 22 campagne.

Ils sont sans manager après le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid, et il est donc peu probable qu’ils décident de l’avenir du joueur de 21 ans tant qu’ils n’auront pas nommé un nouveau manager.

Les frais de transfert pour un déménagement permanent pour Kean seraient d’environ 45 millions d’euros.

L’autre clé dans les travaux pour le finaliste français est que Kean serait également intéressé par un retour à la Juventus, où il pourrait jouer sous la direction du nouveau patron Massimiliano Allegri. Kean a joué sous Allegri lors de son premier passage dans le club et a marqué huit buts en 21 apparitions.

Kean était alors considéré comme un joueur périphérique, et il a rejoint Everton depuis la Vieille Dame en 2019.

BLOG EN DIRECT

08h30 BST : Le Real Madrid est furieux contre Sergio Ramos, Onda Cero des reportages radio, car le capitaine a découragé ses coéquipiers de réduire leur salaire, croyant que l’argent est destiné à payer Kylian Mbappéest en train de signer.

Ramos s’est vu proposer une prolongation d’un an de son contrat, qui expire ce mois-ci, avec une réduction de salaire de 10 %.

Luka Modric a accepté un accord similaire mais Ramos a refusé, selon l’émission de fin de soirée de la station El Transistor, disant aux autres joueurs de faire de même.

Onda Cero affirme que Ramos a eu des entretiens avec le Paris Saint-Germain au sujet d’un déménagement mais aucun accord n’a été trouvé.

• Les meilleurs coups de Barnwell : 100-51 | 50-1

• Notes de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs terminés

PAPER GOSSIP (par Nick Judd)

– Arsenal envisage un transfert estival pour le milieu de terrain d’Anderlecht Albert Sambi Lokonga, selon le point de vente belge Nieuwsblad. Lokonga, 21 ans, serait une alternative à celle de Brighton & Hove Albion Yves Bissouma, une autre cible pour le club du nord de Londres qui exigerait des frais de transfert d’environ 40 millions de livres sterling. Arsenal traque Lokonga depuis 2019

– Arsenal envisage également une baisse des prix pour le gardien de l’Ajax Amsterdam André Onana, selon le diffuseur néerlandais NON. Le joueur de 25 ans a été banni en février après avoir été testé positif au furosémide, mais son interdiction pourrait être réduite après avoir fait appel. L’Ajax a décidé de se séparer d’Onana après avoir échoué à accepter un nouveau contrat au-delà de l’accord existant, qui expire l’été prochain.

– Le propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, serait personnellement en train de conclure un accord à conclure Romelu Lukaku à Chelsea de l’Internazionale, selon Eurosport. L’attaquant belge serait la principale cible des Blues, Abramovich étant apparemment convaincu que le joueur de 28 ans est le meilleur joueur pour mener un défi pour le titre la saison prochaine. Manchester City serait également intéressé et pourrait être prêt à offrir des salaires plus élevés, bien que leur prochaine décision dépende de la possibilité de signer Harry Kane de Tottenham Hotspur.

– Lionel Messi serait sur le point de signer un nouveau contrat de deux ans à Barcelone, selon COMME. L’accord rapprocherait l’attaquant argentin de 33 ans de la fin de sa carrière, avec un dernier déménagement aux Old Boys de Newell, une destination probable pour faire tomber le rideau final sur ses jours de jeu. Il est dit qu’il reste encore des « détails structurels » à finaliser sur l’accord, mais l’arrivée de Joan Laporta en tant que président et compatriote Sergio Aguero signifie que Messi semble de plus en plus disposé à rester.

– L’Atletico Madrid pourrait être sur le point de lancer un mouvement pour l’ailier gauche de Getafe Marc Cucurella car ils cherchent à renforcer leur côté gauche. C’est selon Marca, qui rapporte que Diego Simeone est un grand fan de la polyvalence du joueur de 22 ans. Il peut jouer sur l’aile, à l’arrière gauche et à l’arrière, et nécessiterait des frais de transfert d’environ 15 millions d’euros. Diplômé de l’académie de Barcelone, Cucarella a marqué trois buts et fourni deux passes décisives à Getafe cette saison.

– Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a reçu le feu vert pour lancer une offre pour Harry Kane, rapports Le télégraphe. L’entraîneur catalan est soutenu pour renforcer son équipe dans deux domaines principaux ; au milieu de terrain et en attaque, et il est dit qu’il veut débarquer le milieu de terrain de Kane et Aston Villa Jack Grealish.