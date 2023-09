Le PSG devrait confirmer la décision d’un joueur surnommé « le prochain Thierry Henry ».

Cela a été une fenêtre de transfert transformationnelle pour le Paris Saint-Germain. Les champions de France ont recruté des talents français sous la forme d’Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez et Bradley Barcola, tout en se débarrassant de Neymar et de Lionel Messi.

Kylian Mbappe devait faire l’objet d’une offre du Real Madrid – mais maintenant, les Parisiens ont complété leur trio de tête avec la signature d’une superstar.

Kylian Mbappe a un nouveau coéquipier en première ligne pour le PSG (Crédit image : Tim Clayton/Corbis via Getty Images)

Oracle de transfert Fabrizio Romano a livré sa confirmation emblématique « C’est parti » sur le transfert de Randal Kolo Muani au Parc des Princes.

L’Eintracht Francfort recevra 75 millions d’euros à titre fixe pour l’international français avec 15 millions d’euros de compléments inclus dans le transfert.

Kolo Muani a été une cible pour Manchester United à un moment donné – et a été comparé favorablement au légendaire Thierry Henry.

« Kolo Muani a un style de dribble langoureux et une immense vitesse qui étaient les caractéristiques du jeu de Henry – surtout à un jeune âge », a déclaré le Site officiel de la Bundesliga a écrit en avril. « Il a une force similaire sur le ballon et une insolence dans son jeu qui laissera les défenseurs de la Bundesliga à la fois dans son sillage et frustrés. »

Randal Kolo Muani part à Paris (Crédit image : Sportsphoto/Allstar via Getty Images)

Dans le cadre de l’accord, Hugo Ekitike devrait quitter le PSG.

Le joueur de 24 ans est apprécié par Marché de transfert vaudrait 80 millions d’euros.

