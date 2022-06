Le PSG va offrir la star brésilienne Neymar aux clubs européens d’élite

Le Paris Saint-Germain serait sur le point d’offrir Neymar aux meilleurs clubs européens

Les aspirations de Neymar à remporter la Ligue des champions pour le Paris Saint-Germain (PSG) pourraient rester insatisfaites. Dans un gros mouvement de transfert, le PSG serait prêt à vendre son attaquant brésilien. Il est entendu que le club français l’a déjà proposé à des clubs européens d’élite.

Selon un article publié par GOAL, le PSG est prêt à vendre le footballeur de 30 ans dans le mercato estival en cours si une offre durable est déposée. L’attitude de l’ancien joueur de Barcelone et sa stagnation sur le terrain ont été étroitement contrôlées par le PSG, selon le rapport.

We Want to Win All Possible Trophies, Says Sadio Mane as Oliver Kahn Shuts Door for Robert Lewandowski

Selon un rapport publié par Sport, l’entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri envisage sérieusement l’attaquant comme une toute nouvelle option.

Bien qu’en réalité, il n’y ait pas beaucoup de clubs qui pourront se permettre Neymar en raison des frais élevés. Barcelone aurait été en pourparlers avec le PSG pour échanger Ousmane Dembele avec Neymar. C’est peu probable car Dembele est sur le point de quitter le Camp Nou en tant qu’agent libre.

Neymar a déménagé au PSG depuis Barcelone pour un montant record du monde en 2017. Il a coûté au PSG environ 196 millions de livres sterling. Cela reste les frais de transfert les plus élevés du football.

Neymar est peut-être devenu un élément permanent du côté du PSG, mais jusqu’à présent, le plus grand nombre de matchs qu’il a disputés au cours d’une saison n’est que de 31. Le Brésilien a jusqu’à présent enfilé le maillot du PSG 144 fois et marqué 100 buts. Au cours de la saison de Ligue 1 qui vient de s’achever, il a marqué 13 buts et réussi six passes décisives pour le PSG.

Le PSG aurait peut-être bien réussi à remporter la Ligue 1 lors de la saison 2021-22, mais une sortie de la Ligue des champions contre le Real Madrid a gravement nui à leurs espoirs de gloire européenne. Neymar et Lionel Messi ont même été hués par le public local après le mauvais parcours de la Ligue des champions.

Galatasaray Appoint Okan Buruk as Head Coach

De plus, la décision du PSG de prolonger le contrat de Kylian Mbappe jouerait un rôle important dans l’avenir de Neymar. Et il est entendu que la relation entre Mbappe et Neymar s’est refroidie ces derniers temps.

Mbappe, bien sûr, reste le meilleur homme du PSG. Les champions de France ont remué ciel et terre pour s’assurer que l’attaquant reste dans son pays d’origine malgré les flirts avec le Real Madrid. Avec le nouveau contrat de Mbappe, la situation avec Neymar devient délicate.

Malgré ces facteurs, Neymar hésite à quitter Paris. Il a signé un nouveau contrat l’année dernière.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.