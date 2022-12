Le PSG s’intéresse à Bellingham, pas à Ronaldo

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré qu’il “ne cacherait pas” l’intérêt du club pour Jude Bellingham, mais a ajouté qu’il serait plus difficile de signer Cristiano Ronaldo.

Bellingham du Borussia Dortmund a été l’un des joueurs clés de la course de l’Angleterre aux quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar.

Le mois dernier, des sources ont déclaré à ESPN que Liverpool menait la chasse à Bellingham malgré que Chelsea, Manchester United, Manchester City et le Real Madrid suivent également le joueur de 19 ans.

Le directeur général de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a déclaré que le milieu de terrain pouvait partir pendant le mercato estival et Al-Khelaifi a déclaré qu’il serait intéressé à le signer.

“Quel joueur. Honnêtement, l’Angleterre a de la chance de l’avoir… et c’est l’un des meilleurs joueurs du tournoi”, il a dit à Sky News.

“Incroyable et vous voyez sa première Coupe du monde – calme et détendu et confiant.”

“Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte qu’il soit dans son club et, respect si nous voulons lui parler, nous parlons d’abord au club.”

Al-Khelaifi a également minimisé toutes les chances que le capitaine portugais Ronaldo rejoigne Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar dans la capitale française.

Ronaldo est un agent libre après avoir mutuellement accepté de résilier son contrat avec United en novembre à la suite d’une interview controversée avant la Coupe du monde.

“Les trois joueurs que nous avons [Messi, Neymar and Mbappe]c’est très difficile, mais je lui souhaite tout le meilleur”, a ajouté Al-Khelaifi.

“Il est fantastique et c’est toujours un joueur incroyable.”

Ronaldo a rejeté les informations selon lesquelles il était sur le point de rejoindre le club saoudien d’Al Nassr après la victoire 6-1 du Portugal en Coupe du monde contre la Suisse mardi.

Le joueur de 37 ans a été exclu de la formation de départ pour le choc des huitièmes de finale après une retombée avec l’entraîneur portugais Fernando Santos.