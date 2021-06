Le PSG signe un contrat record pour l’arrière latéral de l’Inter Milan Achraf Hakimi

Le Paris Saint-Germain a conclu un accord record avec l’Inter Milan pour le transfert d’Achraf Hakimi, ont indiqué des sources à ESPN.

L’accord versera à l’équipe de Serie A jusqu’à 70 millions d’euros – bonus inclus – pour l’international marocain qui signera un contrat de cinq ans à Paris.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Hakimi, 22 ans, était une priorité pour le manager Mauricio Pochettino et le directeur sportif Leonardo. Il deviendra l’arrière latéral le plus cher de l’histoire du football lorsque le transfert sera officiellement annoncé la semaine prochaine. Il a rejoint l’Inter l’été dernier en provenance du Real Madrid pour 40 millions d’euros après deux saisons en prêt au Borussia Dortmund.

Des sources ont déclaré à ESPN que des conditions personnelles avaient été convenues entre le PSG et Hakimi il y a plus d’un mois et que Hakimi avait fait pression pour que cette décision se produise. Les champions d’Italie avaient initialement demandé 80 millions d’euros pour laisser partir leur arrière droit. La vente du contrat de Hakimi contribuera à apporter l’argent nécessaire pour aider le club à régler ses dettes.

jouer 0:47 Serie A italienne : Ivan Perisic (52′) Fiorentina 0-2 Inter Milan

Chelsea était également intéressé, mais des sources ont déclaré que les champions d’Europe n’avaient jamais fait d’offre concrète. Au lieu de cela, le PSG a conclu l’une des transactions de la fenêtre de transfert jusqu’à présent.

Hakimi sera le troisième renfort du club cet été, après les signatures d’agents libres de Gini Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, qui devraient être annoncées bientôt.