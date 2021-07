Le PSG signe Gianluigi Donnarumma sur un transfert gratuit après la sortie de l’AC Milan

Gianluigi Donnarumma a effectué un transfert gratuit au Paris Saint-Germain, signant un contrat de cinq ans, a annoncé mercredi le club de Ligue 1.

Le gardien italien a été vu en train de quitter l’hôtel de son équipe à Rome le lendemain de la victoire 1-0 du groupe A contre le Pays de Galles à l’Euro 2020 pour subir un examen médical avant de passer du côté de Mauricio Pochettino.

Donnarumma, 22 ans, a été nommé joueur du tournoi alors que ses deux arrêts lors de la victoire aux tirs au but contre l’Angleterre en finale ont aidé le Azzurri remporter l’Euro pour la première fois depuis 1968.

« Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain », a déclaré Donnarumma. « Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner le plus possible et donner de la joie aux supporters. »

Il a fait ses débuts à l’AC Milan à 16 ans en 2015 et en a fait 215. série A les apparences. Il est parti à la fin de la saison 2020-21 après avoir échoué à conclure un nouveau contrat.

Ses relations avec les fans de Milan ont toujours été tendues. À l’été 2017, il est apparu qu’il était sur le point de quitter le club et que de l’argent factice lui avait été jeté par des supporters lors d’un affrontement contre l’UEFA Euro des moins de 21 ans.

Il a signé un nouveau contrat plus tard cet été-là mais, à la veille d’un affrontement crucial contre la Juventus à la fin de la saison 2020-21, les fans ont confronté Donnarumma sur le terrain d’entraînement et lui ont demandé de ne pas participer si des rumeurs à l’époque qu’il était sur le point de rejoindre le Bianconeri étaient vrais.

En cinq saisons à Milan, Donnarumma a remporté la Supercoppa Italiana en 2016 et a été élu meilleur gardien de but de la ligue lors de sa dernière campagne.

Milan a fait venir Mike Maignan des champions de Ligue 1 Lille en mai, ce qui a marqué la fin du temps de Donnarumma au club.