Le PSG signe Dembele de Barcelone après avoir conclu un accord de 50 millions d’euros

Le Paris Saint-Germain a finalisé la signature de l’ailier barcelonais Ousmane Dembélé, a annoncé samedi le club français.

Le plan initial du club français était de payer les 50 millions d’euros (54,9 millions de dollars) de la clause libératoire du joueur qui a expiré fin juillet. Dembélé a rejeté cette proposition et a exhorté les clubs à négocier un accord qui satisferait toutes les parties. Cependant, les frais finaux devraient rester autour de 50 millions d’euros, a rapporté ESPN mercredi.

« Je suis ravi de rejoindre le Paris Saint-Germain et j’ai hâte de jouer pour mon nouveau club » Dembélé a dit sur le site officiel du club. « J’espère pouvoir continuer à grandir ici et rendre fiers tous les supporters du club. »

Les champions de Ligue 1 s’intéressaient à Dembélé depuis longtemps, et le patron du Barça, Xavi, tenait à garder l’ailier, mais a accepté que les frais de transfert importants aideraient à atténuer les problèmes financiers du club.

Dembélé est arrivé au Barca pour remplacer Neymar en 2017 dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 105 millions d’euros avec le Borussia Dortmund, mais a eu du mal à avoir l’impact qu’il espérait, marquant 40 buts en 185 apparitions.

Ousmane Dembélé a exhorté Barcelone et le PSG à trouver un accord, ont déclaré des sources à ESPN. Sam Hodde/Getty Images

L’été dernier, Dembélé a failli quitter le Camp Nou en tant qu’agent libre mais a finalement conclu un accord de renouvellement jusqu’en 2024.

Le club catalan a Raphinha et Ferran pour couvrir sa sortie potentielle, mais Xavi a publiquement appelé à plus de renforts, et le départ de Dembélé devrait bouleverser les plans de transfert du Barca.