Le PSG signe Carlos Soler de Valence

Le Paris Saint-Germain a finalisé jeudi la signature du milieu de terrain espagnol Carlos Soler de Valence le jour de la date limite des transferts européens, après avoir confirmé plus tôt le départ d’Idrissa Gana Gueye, la star sénégalaise retournant dans l’ancien club d’Everton.

Soler, 25 ans, a signé un contrat de cinq ans avec le PSG confirmant la nouvelle à peine deux heures avant la fermeture du mercato en France.

A LIRE AUSSI | Premier League: Manchester United bat Leicester 1-0 pour une troisième victoire consécutive

Selon les médias espagnols, Valence recevrait initialement 18 millions d’euros (17,9 millions de dollars) plus deux millions supplémentaires en compléments potentiels.

Soler, qui a marqué 11 buts en Liga au cours de chacune des deux dernières saisons, a été sélectionné neuf fois par l’Espagne.

« C’est une nouvelle aventure dans ma carrière. Je suis très fier et j’ai hâte de commencer à travailler avec mes coéquipiers, de les rencontrer et de tout donner pour ce maillot », a déclaré Soler sur le site officiel du PSG.

Son arrivée intervient un jour après que son compatriote milieu de terrain international espagnol Fabian Ruiz a déménagé à Paris depuis Naples.

Pendant ce temps, Gueye est retourné à Everton alors que les champions de France continuaient de décharger les membres indésirables de leur équipe.

Gueye, 32 ans, a déménagé à Goodison Park pour un montant non divulgué et a signé un contrat de deux ans jusqu’en juin 2024, a déclaré l’équipe de Premier League.

Selon les médias français, le PSG pourrait s’attendre à recevoir une rémunération de l’ordre de 10 millions d’euros.

“Le Paris Saint-Germain souhaite le meilleur à Idrissa Gueye pour l’avenir”, a déclaré le PSG dans un communiqué.

Gueye a précédemment passé trois ans à Everton avant de rejoindre le PSG en 2019 pour 30 millions de livres sterling (34,6 millions de dollars).

L’ancien joueur de Lille et d’Aston Villa a notamment remporté deux titres de Ligue 1 à Paris, et a également participé à sa course vers la finale de la Ligue des champions en 2020.

Gueye a disputé 34 apparitions la saison dernière, mais était l’un des nombreux joueurs du PSG gelés depuis la nomination de Christophe Galtier comme entraîneur en juillet.

Le PSG a tenu à réduire sa masse salariale pour laisser plus de place aux nouvelles recrues tout en respectant les règles de viabilité financière de l’UEFA.

Le milieu de terrain international allemand Julian Draxler a quitté la capitale française pour rejoindre le géant portugais Benfica en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Le coéquipier international sénégalais de Gueye, Abou Diallo, 26 ans, a également quitté le PSG, dans son cas pour retourner en Bundesliga pour rejoindre le RB Leipzig en prêt.

Le club allemand a la possibilité de rendre l’accord permanent à la fin de la campagne.

L’arrière central Diallo, qui peut aussi évoluer au poste d’arrière gauche, a rejoint le PSG en même temps que Gueye en 2019, coûtant 32 millions d’euros au Borussia Dortmund.

Layvin Kurzawa a également quitté le PSG jeudi, l’arrière gauche se déplaçant en Premier League pour rejoindre Fulham en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici