Le PSG s’entretient avec l’ancien joueur du Real Madrid, Sergio Ramos, un problème

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Ramos, les pourparlers avec le PSG ont échoué

Négociations entre le Paris Saint-Germain et un ancien défenseur du Real Madrid Sergio Ramos ont heurté une pierre d’achoppement lors des négociations contractuelles, selon Le 10 Sport.

Le média français affirme que la hiérarchie du PSG a eu un désaccord avec le défenseur central espagnol en ne proposant qu’un contrat d’un an pour l’amener au Parc des Princes.

Ramos semblait certain de se diriger vers la Ligue 1 après être devenu agent libre, mais il semble qu’un accord pourrait être sur la glace car le directeur sportif du PSG, Leonardo, n’est pas prêt à proposer un accord de deux ans.

L’ancien Los Blancos le capitaine a eu 35 ans en mars et n’a participé qu’à 15 matchs de Liga en raison de plusieurs problèmes de blessure. Il a également été exclu de l’équipe espagnole pour l’Euro 2020.

Ramos a également été précédemment lié à des déménagements à Manchester United et Manchester City, City aurait proposé un accord qui l’inclurait également à jouer au New York City FC.

– Aston Villa espère conserver Jack Grealish avec Manchester City encerclant pour le milieu de terrain offensif créatif. Le télégraphe rapporte que le club est prêt à offrir à la star anglaise un nouveau contrat d’une valeur de 150 000 £ par semaine pour rester à Villa Park et mettre fin à la spéculation sur le transfert. Grealish a été impliqué dans les deux buts mardi alors que l’Angleterre battait l’Allemagne 2-0 à Wembley pour atteindre les quarts de finale de l’Euro 2020.

– Franco Vazquez est rentré en Italie et a conclu un accord avec Parme sur un transfert gratuit, rapporte Fabrice Romano. Le joueur de 32 ans a déjà joué pour Palerme avant de signer pour le Sevilla FC en 2016, mais a principalement été utilisé comme remplaçant la saison dernière, apparaissant 18 fois sur le banc.

– L’Atalanta et l’Udinese ont conclu un accord pour Juan Musso, selon Gianluca Di Marzio. Le gardien de but devrait rejoindre l’Atalanta pour un montant de 20 millions d’euros et se lancera le défi d’être le meilleur gardien du club en Ligue des champions la saison prochaine. Le joueur de 27 ans ajoute de l’expérience à l’équipe d’Atalanta, ayant disputé 35 matchs avec l’Udinese la saison dernière en Serie A.

– Le jeune de Liverpool Liam Millar pourrait être prêt pour un déménagement en Suisse avec le FC Bâle présentant une offre de 1,5 million de livres sterling, écrit Initié au football. Le club suisse de Super League aimerait beaucoup l’attaquant qui a passé la saison dernière en prêt en Ligue 1 avec Charlton Athletic. Le joueur de 21 ans a été sélectionné 11 fois par le Canada.

– celui de Barcelone Samuel Umtiti ne serait pas intéressé par un retour en Ligue 1, selon L’Équipe. Le défenseur de 27 ans a fait l’objet d’intérêt ces derniers temps avec Marseille désireux de décrocher les services du défenseur central, mais on pense qu’Umtiti a sondé les approches du club. Le Barça serait désireux de faire avancer Umtiti alors que le club se reconstruit après avoir terminé troisième de la Liga la saison dernière.

– Incertitude sur Jason Denayerle contrat de se poursuit avec Le 10 Sport rapportant que le défenseur lyonnais souhaite jouer au football en Ligue des champions la saison prochaine. L’agent du joueur a cité Napoli et l’AS Roma comme deux clubs intéressés par les services du défenseur central, bien qu’aucun des deux clubs ne participe à la Ligue des champions l’année prochaine. Une décision pourrait ne pas être finalisée avant l’Euro 2020, Denayer se préparant actuellement pour les quarts de finale avec la Belgique.

– Le PSG a fait Pablo Sarabia disponible pour le transfert après les bonnes performances du milieu de terrain lors de l’Euro 2020. Rapports AS que l’Atletico Madrid souhaite conclure un accord pour le joueur de 29 ans qui a rejoint Les Parisiens de Séville en 2019. L’attaquant a joué 27 fois en Ligue 1 la saison dernière, marquant six buts et faisant quatre passes décisives.