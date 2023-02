Le PSG se prépare à une éventuelle sortie de Neymar et Messi

La fenêtre de transfert de janvier est peut-être terminée en Europe, mais les équipes se tournent vers l’été et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le PSG affronte possiblement Neymar, Messi sort

Le Paris Saint-Germain prépare le départ du duo de grands noms Neymar et Lionel Messiselon Marché du pied.

Le rapport intervient après que Neymar a confirmé lundi qu’il était impliqué dans une dispute avec le directeur sportif du PSG, Luis Campos, après la défaite 3-1 de samedi face à l’AS Monaco en championnat. La star brésilienne de 31 ans a déclaré que la dispute dans les vestiaires était “une petite discussion, nous n’étions pas d’accord. Cela fait partie du football”. Cette défaite laisse les champions en titre de Ligue 1 à seulement cinq points de Marseille, deuxième.

Choix de l’éditeur

1 Connexe

Foot Mercato ajoute que l’attaquant du PSG Kylian Mbappé serait prêt à voir Neymar partir cet été malgré le contact jusqu’en 2027.

Quant à Messi, le contrat du joueur de 35 ans avec le PSG expire cet été et il pourrait devenir agent libre. Campos a déclaré la semaine dernière que des pourparlers étaient en cours sur une prolongation, mais qu’il n’y avait pas encore d’accord. Après la victoire de l’Argentine sur la France lors de la Coupe du monde 2022, Messi était lié à un transfert vers l’Inter Miami, du côté de la Major League Soccer. Le frère de Messi, Matias, a fait la une des journaux la semaine dernière lorsqu’il a déclaré avoir critiqué Barcelone et ajouté que Lionel ne reviendrait jamais au club, bien que Matias se soit depuis excusé pour ses remarques.

Une décision sur l’avenir de Messi et de Neymar pourrait être basée sur la distance parcourue par le PSG en Ligue des champions cette saison. Ils accueillent le Bayern Munich mardi lors du match aller de leur huitième de finale, Messi devant jouer malgré une blessure aux ischio-jambiers. Mbappe a également un problème aux ischio-jambiers mais devrait faire le banc pour le match au Parc des Princes.

Lionel Messi et Neymar pourraient voir des changements majeurs au PSG. NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

PAPIER GOSSIP

– Barcelone a un premier accord avec le défenseur de l’Eintracht Francfort Evan N’Dickaselon Journaliste en ligne de Sport1 Christopher Michel, qui ajoute que le déménagement n’est toujours pas encore certain. Le contrat actuel du joueur de 23 ans se termine cet été et le Français attend maintenant une décision du Barça, qui devra intervenir début mai.

– Les clubs de Premier League se rapprochent déjà de l’Atalanta pour un éventuel transfert d’un attaquant de 20 ans Rasmus Hojlundrapports Calciomercato, qui ajoutent que la valorisation du Danois devrait dépasser les 50 millions d’euros. Hojlund a impressionné depuis son arrivée de Sturm Graz à l’été 2022, enregistrant cinq buts et deux passes décisives en 953 minutes de football de Serie A cette saison.

– Manchester United est satisfait de Marcel Sabitzerles performances de depuis son arrivée en prêt du Bayern Munich, rapporte Florian Plettenberg, qui ajoute que l’avenir du milieu de terrain reste ouvert. Les Red Devils ont signé le joueur de 28 ans sur un prêt direct, mais le Bayern est ouvert au départ définitif de l’international autrichien, avec le RB Leipzig. Konrad Laimer l’homme qu’ils espèrent le remplacer.

– Les pourparlers de renouvellement de contrat de Chelsea avec le milieu de terrain Maçon Mount pourrait faire face à l’effondrement après avoir calé une fois de plus, rapporte Initié du football. Alors qu’il ne reste que 18 mois sur le contrat actuel du joueur de 24 ans, les offres des Blues n’ont pas encore satisfait Mount, Liverpool espère amener l’international anglais à Anfield.

– Internazionale veut garder Romelu Lukaku au-delà de cette saison, rapporte Tutosport, mais que cela devrait être un autre prêt de Chelsea et que le joueur de 29 ans devrait accepter une réduction de salaire – ce que l’attaquant a déjà montré sa volonté de faire. L’Inter veut également maintenir toute négociation pour l’arrière droit Denzel Dumfries séparé.