Le PSG remplacera Paul Pogba de Manchester United

Le Paris Saint-Germain envisage de déménager pour Paul Pogba de Manchester United alors qu’il cherche à recruter un nouveau milieu de terrain cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

L’avenir de Pogba à Old Trafford est loin d’être certain alors qu’il entame les 12 derniers mois de son contrat et, s’exprimant en décembre, son agent Mino Raiola a déclaré que c’était « fini » et que l’ancien milieu de terrain de la Juventus avait besoin « d’un nouveau décor ».

Le joueur de 28 ans a connu une solide fin de campagne 2020-21 en aidant United à terminer deuxième de la Premier League et à atteindre la finale de la Ligue Europa ; et il a poursuivi cette forme dans l’Euro 2020 avec des performances impressionnantes malgré la sortie choc de la France en huitièmes de finale en Suisse.

Le directeur sportif du PSG et Raiola ont discuté de Pogba au téléphone, après avoir abordé le sujet en juin lors de leur rencontre à Monaco. Une décision pour Pogba a également été discutée lorsque le PSG a conclu un accord pour Gianluigi Donnarumma, qui est un agent libre après l’expiration de son contrat avec l’AC Milan.

Des sources ont déclaré à ESPN que Pogba n’avait pas encore discuté officiellement d’un nouvel accord avec United et était intéressé par le projet proposé au PSG.

Parmi les autres candidats sur la liste restreinte des transferts du PSG figurent Eduardo Camavinga de Rennes, qui n’a également plus qu’un an de contrat et Sergej Milinkovic-Savic de Lazio.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 sait que le manager du PSG, Mauricio Pochettino, est un grand fan de lui, tandis que Leonardo entretient une relation très étroite avec Raiola.

Leonardo était à Paris ces derniers jours pour finaliser l’arrivée de Sergio Ramos, tandis que Raiola était en Turquie pour le transfert de Mario Balotelli, l’un de ses autres clients, à Adana Demirspor.

Avant d’aller plus loin et de contacter United, le PSG devra d’abord décharger les joueurs. Pablo Sarabia, Ander Herrera ou Leandro Paredes font partie des milieux de terrain que le PSG serait prêt à lâcher afin de laisser la place à Pogba.