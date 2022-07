Le PSG rejette Ronaldo – médias

La superstar du football essaie de s’éloigner de Manchester United

Le super agent Jorge Mendes a proposé Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, mais les géants français ont refusé le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, selon un rapport.

Selon ESPN, des sources leur ont dit que Mendes avait discuté d’un coup d’État potentiel pour Ronaldo avec le nouveau directeur sportif du PSG Luis Campos et leur président Nasser Al-Khelaifi.

Mendes connaît bien son compatriote portugais Campos et connaît également Al-Khelaifi avec qui il a conclu de nombreux contrats pour leurs joueurs communs.

Pourtant, on prétend que le PSG ne pensait pas que Ronaldo avait le bon profil pour eux pour le moment, tout en adaptant son salaire à la masse salariale au milieu des réglementations du fair-play financier serait également délicat.

Il n’y a pas non plus de place pour lui dans l’équipe de stars de Christophe Galtier, le nouvel entraîneur qui a récemment remplacé Mauricio Pochettino cherchant à utiliser une ligne défensive à trois dans la saison à venir.

Cette approche verra déjà Galtier avoir du mal à accueillir Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappe dans la même formation, et l’arrivée potentielle de Ronaldo compliquerait encore les choses.

Ronaldo tente de quitter le club actuel de Manchester United dans le but de jouer au football de la Ligue des champions, ce que les Red Devils qualifiés pour la Ligue Europa ne peuvent pas lui offrir la saison prochaine.

Demander à ses employeurs d’écouter les offres qui lui convenaient s’ils venaient, l’ex-star du Real Madrid n’a jusqu’à présent pas réussi à se présenter à l’entraînement de pré-saison tout en invoquant des raisons familiales acceptées par le club et ne s’est pas rendu en Asie pour le match aller de leur tournée de pré-saison vendredi.

Cela signifiait que Ronaldo a raté une impressionnante victoire 4-0 pour United contre son rival amer Liverpool à Bangkok mardi, ce qui était les débuts du nouvel entraîneur-chef Erik ten Hag.

Avant la confrontation dans la capitale thaïlandaise, Ten Hag a déclaré que son équipe était “prévoir Cristiano Ronaldo pour la saison et c’est tout”.

“J’ai hâte de travailler avec lui. J’ai lu [that he wants to leave]mais ce que je dis, c’est que Cristiano n’est pas à vendre, il est dans nos plans et nous voulons réussir ensemble”, ajoute le Néerlandais.

“J’ai parlé avec lui avant que ce problème ne se pose, j’ai eu une conversation avec lui et j’ai eu une bonne conversation. C’est entre Cristiano et moi. Ce que je peux confirmer, c’est que nous avons eu une très bonne conversation ensemble.”

Avec une pénurie d’options, Ronaldo pourrait être destiné à voir le reste du contrat de deux ans qu’il a signé en rejoignant United depuis la Juventus l’été dernier.

Le PSG n’est que le dernier club à dire : “Merci, mais non merci” à Ronaldo et Mendes. Ces dernières semaines, le Bayern Munich est également passé tandis que le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, n’est pas enthousiaste non plus, car les Londoniens de l’ouest récemment vendus par Roman Abramovich semblent avoir obtenu Raheem Sterling de Manchester City.

Un manque d’action sur le marché des transferts à Old Trafford aurait également déformé le nez de Ronaldo.

Et ce n’est peut-être qu’en débarquant Frenkie de Jong du FC Barcelone et Antony de l’ancien club de Ten Hag, l’Ajax, qu’il sera peut-être convaincu de rester.

La fenêtre de transfert actuelle se ferme le 1er septembre tandis que la saison de Premier League commence le 5 août, ce qui signifie qu’il reste encore beaucoup de temps pour les nouveaux arrivants ou pour que Ronaldo cherche une nouvelle destination potentielle.