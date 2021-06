Le PSG regarde Cristiano Ronaldo de la Juventus et Paul Pogba de Man Utd

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP HISTOIRE : Ronaldo, Pogba, l’œil du PSG

Le Paris Saint-Germain envisage de signer soit la Juventus Cristiano Ronaldo ou celui de Manchester United Paul Pogba, selon Mercato à pied.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Des questions se sont déjà posées sur l’avenir de Ronaldo en Italie, car le meilleur buteur actuel de l’Euro 2020 serait mécontent des performances décevantes de la Juventus en Ligue des champions, n’ayant atteint les quarts de finale qu’une seule fois en trois saisons.

Euro 2020 : Actualités et actualités | Fixtures et support | Classement | Escouades | En direct sur ESPN | montre VAR | Choisissez-les

Il reste également un an au contrat de l’attaquant, et le camp de Ronaldo et la Juventus sont ouverts à son départ. Le PSG espère donc profiter de ce scénario pour l’amener au Parc des Princes.

Pogba est un autre joueur qui est depuis longtemps lié à un éloignement de son club, et le PSG a souvent été impliqué dans cette conversation – bien que la Juventus soit une autre équipe qui s’intéresse de longue date à la star de Manchester United.

Le PSG a peut-être déjà signé Georginio Wijnaldum, mais le milieu de terrain central a été identifié comme un point faible qu’ils souhaitent renforcer, avec le sentiment que « du poids et des buts » sont nécessaires au milieu.

PAPIER COMMERCE

– Le PDG de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a déclaré Sky Sport Italie qu’Arsenal a fait une offre officielle pour le milieu de terrain italien Manuel Locatelli. « Ils font de gros efforts pour signer Manuel et c’est une offre importante … nous verrons », a déclaré Carnevali, ajoutant que la Juventus était également dans le mix pour le joueur. Le joueur de 23 ans a été l’une des stars de l’Euro 2020, marquant deux buts jusqu’à présent, et pourrait prendre le relais pour Granit Xhaka au milieu de terrain des Gunners.

– COMME a confirmé que l’Internazionale cherchait à signer le contrat de Barcelone Sergi Roberto en remplacement de Achraf Hakimmoi, qui a été lié au PSG. Le contrat du joueur de 29 ans prend fin à l’été 2022, mais même cette situation pourrait ne pas suffire pour le Scudetto gagnants pour pouvoir faire venir l’Espagnol polyvalent. Il est indiqué que l’Arsenal Hector Bellerin est une autre option potentielle pour l’Inter.

– En parlant de Hakimi, Fabrice Romano suggère que son transfert de l’Inter au PSG est presque terminé, les deux clubs remplissant les formalités administratives. Il est également affirmé qu’il existe une situation similaire avec le gardien de but Gianluigi Donnarumma, qui sera signé en tant qu’agent libre à l’issue de son contrat avec l’AC Milan.

– Marseille est en pourparlers avec l’AS Roma en vue de la double signature de Pau López et Cengiz Sous, selon Fabrice Romano. Ils seraient tous deux initialement des périodes de prêt, avec des options pour les signer définitivement pour 12 millions d’euros et 15 millions d’euros, respectivement. Marseille travaille également sur des accords pour Matteo Guendouzi et la Fiorentina Pol Lirola, ce dernier y ayant passé la saison dernière en prêt.

– Leeds United cherche à recruter le milieu de terrain de Cagliari Nahitan Nandez, comme cela a été rapporté par Calciomercato. Le joueur uruguayen, qui est actuellement en Copa America, dispose d’une clause libératoire de 36 millions d’euros, mais il est suggéré que la formation de Premier League pourrait le signer pour un montant d’environ 30 millions d’euros. Il est indiqué que l’Inter est également intéressé par le joueur de 25 ans.

– Lille discute avec Hatem Ben Arfa sur un éventuel déménagement au club, comme cela a été rapporté par Le 10 Sport. Le milieu de terrain français quitte Bordeaux avec la fin de son contrat, il sera donc disponible en tant qu’agent libre.