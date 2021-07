Le PSG recrute le défenseur marocain Achraf Hakimi de l’Inter Milan

Le Paris St Germain a signé un contrat de cinq ans avec le défenseur international marocain Achraf Hakimi de l’équipe italienne de Serie A Inter Milan pour un montant non divulgué, a annoncé mardi le club français de Ligue 1. Le joueur de 22 ans né en Espagne est passé par l’académie des jeunes du Real Madrid avant de faire son entrée dans leur équipe senior en 2017 et faisait partie de l’équipe qui a remporté les titres de Ligue des champions, de Super Coupe de l’UEFA et de Coupe du monde des clubs de la FIFA lors de la campagne 2017-18. .

Les médias français ont rapporté que le PSG avait payé environ 60 millions d’euros (71 millions de dollars) pour l’arrière droit polyvalent.

Hakimi a eu un prêt avec l’équipe de Bundesliga allemande du Borussia Dortmund, remportant la Supercoupe d’Allemagne en 2019, avant de rejoindre l’Inter avec qui il a remporté le titre de Serie A la saison dernière.

« Je ressens beaucoup de fierté aujourd’hui », a déclaré Hakimi sur le site Internet du club.

« Après mes expériences en Espagne, en Allemagne et en Italie, le PSG m’offre l’opportunité de découvrir un nouveau championnat sous les couleurs d’un des clubs les plus prestigieux au monde.

« J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, supporters et ressentir la ferveur extraordinaire qui règne au Parc des Princes. Je partage les mêmes grandes ambitions avec le staff et les joueurs et je ferai tout pour donner à mon club ce qu’il attend de moi. »

Hakimi a remporté 36 sélections et a marqué quatre buts pour le Maroc depuis ses débuts en 2016.

Le PSG de Mauricio Pochettino a déjà recruté le milieu de terrain néerlandais Giorginio Wijnaldum après avoir rompu son contrat avec Liverpool, tandis que les médias disent qu’ils sont sur le point de faire venir le gardien italien Gianluigi Donnarumma et le défenseur espagnol Sergio Ramos.

