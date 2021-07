Le PSG recrute Achraf Hakimi de l’Inter Milan

Facebook

Le Paris Saint-Germain a finalisé la signature d’Achraf Hakimi de l’Inter Milan.

ESPN a annoncé le mois dernier que les champions de Serie A recevraient jusqu’à 70 millions d’euros – bonus inclus – pour l’international marocain.

Des sources ont déclaré à ESPN que des conditions personnelles avaient été convenues entre le PSG et Hakimi il y a plus d’un mois et que l’arrière latéral avait fait pression pour que le mouvement se produise.

Le vainqueur de la Ligue des champions, Chelsea, était également intéressé par la signature de Hakimi cet été, mais des sources ont déclaré qu’ils n’avaient jamais fait d’offre concrète.

Le départ de Hakimi aidera l’Inter à apporter l’argent nécessaire pour aider le club à régler ses dettes.

Le défenseur a joué un rôle clé en aidant l’Inter à remporter son premier titre de champion en 11 ans la saison dernière, marquant sept buts et 11 passes décisives en Serie A.

Hakimi a rejoint les géants italiens l’été dernier en provenance du Real Madrid pour 40 millions d’euros après deux saisons en prêt au Borussia Dortmund.

Le défenseur deviendra la dernière nouvelle recrue du PSG après avoir signé Georginio Wijnaldum sur un transfert gratuit, et ils devraient également achever la signature du gardien italien Gianluigi Donnarumma.