Le PSG réalisera de gros bénéfices après avoir expédié deux « indésirables » au Qatar

Selon certaines informations, Marco Verratti et Julian Draxler du Paris Saint-Germain devraient rejoindre cet été la migration massive de joueurs européens vers le Moyen-Orient.

Pour Marco Verratti, cette saison a connu un début compliqué.

Les champions de France étaient impatients de se débarrasser du milieu de terrain vétéran après qu’il ait été exclu de la phase de groupes de l’UEFA Champions League.

Le joueur de 30 ans aurait été informé plus tôt cet été qu’il n’était plus nécessaire à l’équipe de Luis Enrique, bien qu’il ait un contrat avec le club jusqu’à l’été 2026.

Après avoir débuté sa carrière à Pescara, Verratti s’est installé dans la capitale française en 2012 et y est resté depuis.

Verratti conclut un accord avec Al-Arabi

Et il semble que le mandat de Verratti au PSG touche à sa fin. Il devrait rejoindre cet été la migration de joueurs vedettes d’Europe vers le Moyen-Orient. Des dizaines de joueurs ont déjà quitté les premières divisions du continent en raison des sommes substantielles offertes dans la région.

L’as italien serait sur le point de conclure un accord avec Al-Arabi après que le milieu de terrain ait verbalement accepté les termes avec l’équipe qatarie, comme le rapporte l’expert en transfert Fabrizio Romano. Le milieu de terrain devrait partir pour Doha dans les prochaines 24 heures.

De plus, un déménagement permanent suivra, les Rouge et Bleu recevant un prix d’environ 48 millions de dollars. Ainsi, le club français récupérera une bonne partie des 13 millions de dollars investis dans le milieu de terrain il y a plus de dix ans.

Draxler devrait emboîter le pas

Draxler semble destiné à se diriger dans la même direction, vers le Moyen-Orient, selon le quotidien français L’Equipe.

Le milieu de terrain allemand, prêté à Benfica, ne figurait pas dans les plans du PSG à son retour. Draxler devrait rejoindre Al-Ahli, avec qui un accord complet vient d’être conclu, après avoir apparemment refusé un transfert à Crystal Palace.

Cependant, en raison des réserves de sa famille, l’international allemand a demandé un délai supplémentaire pour réfléchir au transfert. Le mercato au Qatar se clôturant le 18 septembre, il ne lui reste qu’un peu plus d’une semaine pour prendre une décision définitive.

