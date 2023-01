Le PSG quitte le Parc des Princes après que le maire a refusé la vente au club

Le Paris Saint-Germain quittera le Parc des Princes, son terrain natal depuis la formation du club en 1970, après que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé que la ville ne vendrait pas le stade au club.

Le PSG, qui a déjà investi 85 millions d’euros (92,17 millions de dollars) au cours des dernières années pour améliorer les installations et augmenter la capacité, est prêt à engager 500 millions d’euros supplémentaires dans la rénovation et une extension plus importante pour permettre au club de continuer à croître et à rivaliser avec autres grands clubs européens.

Les deux parties avaient négocié un accord pour la vente du Parc des Princes sans trouver d’accord. Maintenant, elle a conclu un accord potentiel.

“Nous avons une position très claire. Le Parc des Princes n’est pas à vendre, et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. C’est un patrimoine exceptionnel pour les Parisiens”, a-t-elle déclaré samedi au journal Le Parisien.

Un porte-parole du PSG a déclaré à ESPN: “Il est surprenant et décevant d’entendre que le maire de Paris prend une position qui, effectivement, forcera le PSG, nos fans et nos communautés à s’éloigner du Parc des Princes; tout en aussi – tout à fait remarquable – ajoutant des dizaines de millions d’euros au fardeau des contribuables pour entretenir la structure du bâtiment, qui a maintenant 50 ans et a besoin d’être rénové.”

Pourtant, Hidalgo, impopulaire dans les enquêtes d’opinion depuis sa réélection en 2020, veut toujours travailler avec le PSG pour moderniser le stade. Mais le club hésite à investir de grosses sommes d’argent dans le Parc des Princes s’il n’est pas propriétaire du stade.

“Il est regrettable que le maire annule soudainement – définitivement – les discussions de vente que nous avons depuis longtemps, le club étant désormais malheureusement contraint de proposer des options alternatives pour notre maison, ce qui n’est pas le résultat du Cclub ou nos fans espéraient”, a ajouté le club.