Le PSG a confirmé avoir entamé des négociations contractuelles avec Kylian Mbappe alors que Liverpool et le Real Madrid continuent d’être liés à l’attaquant.

Le Français s’est installé à Paris en 2017 après avoir fait irruption sur la scène avec Monaco.

Au cours des trois saisons et demie depuis que le joueur de 21 ans a continué à se renforcer et a inscrit son 100e but pour le club samedi soir.

Ses réalisations ont continué d’attirer des regards admiratifs de toute l’Europe.

Mbappe est considéré comme l’acteur le plus précieux de la planète suite à une récente enquête.

Et le PSG tient à reprendre les services du vainqueur de la Coupe du monde avec Leonardo a confirmé que des discussions sont en cours concernant un nouvel accord.

Il a déclaré à Canal +: «Nous parlons. Nous voulons discuter, et il veut aussi discuter.

«Le moment est également venu de se faire une idée plus claire de son avenir.