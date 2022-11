Le PSG propulsé à la première place du groupe de la Ligue des champions par Rampant Benfica

Nuno Mendes a marqué le but de la victoire quelques instants après son arrivée en tant que remplaçant en seconde période alors que le Paris Saint-Germain battait la Juventus 2-1 à Turin mercredi, mais l’équipe française a raté la première place du groupe H de la Ligue des champions de manière dramatique à un Benfica endémique.

Le PSG et Benfica étaient tous deux qualifiés pour les huitièmes de finale avant leurs derniers matchs de groupe et se sont assis à égalité de points après avoir fait match nul 1-1 lors de leurs deux rencontres.

Cependant, la différence de buts des Parisiens était supérieure de quatre, ce qui signifie que la victoire en Italie contre une Juventus déjà éliminée semblait suffisante pour assurer une égalité théoriquement plus facile lors du match nul des huitièmes de finale de lundi prochain.

Mendes a dûment marqué le but décisif au milieu de la seconde période après que le superbe premier match de Kylian Mbappe ait été annulé par Leonardo Bonucci.

Pourtant, le plus grand drame se déroulait en Israël, où Benfica a marqué cinq buts en seconde période pour battre le Maccabi Haïfa 6-1.

Un premier but de la tête de Goncalo Ramos pour l’équipe portugaise a été annulé par un penalty de Tjaronn Chery à la 26e minute, mais Petar Musa a redonné l’avantage à Benfica juste avant l’heure de jeu.

Alex Grimaldo, sur un coup franc, et Rafa Silva ont ajouté d’autres buts et Henrique Araujo en a marqué cinq à la 88e minute, avant que Joao Mario ne scelle une victoire sensationnelle à la deuxième minute supplémentaire.

Ce but s’est avéré crucial – Benfica et le PSG ont terminé à égalité de points, de tête à tête, de différence de buts et de buts marqués. Benfica a dominé le groupe grâce à son plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur.

« Nous nous sommes qualifiés, et nous avons fait le boulot pour finir premier. Ce ne devait pas être le cas, mais c’est le football », a déclaré Mbappe à la chaîne Canal Plus.

“Les 16 derniers ne sont pas pour longtemps et beaucoup de choses peuvent se produire d’ici là.”

– Exposé à un tirage au sort difficile –

Néanmoins, une équipe du PSG battue par le Real Madrid lors des huitièmes de finale la saison dernière est désormais exposée à des joueurs comme le Bayern Munich, Madrid, Chelsea et Manchester City lors du tirage au sort du prochain tour.

Benfica, quant à lui, pourrait encore affronter Liverpool, qui les a éliminés en quart de finale la saison dernière.

“Félicitations à Benfica pour avoir marqué plus de buts à l’extérieur que nous”, a déclaré l’entraîneur du PSG Christophe Galtier.

“Nous disons souvent qu’il n’y a rien de rationnel dans la Ligue des champions et nous l’avons vu ce soir.

« Il y a encore un match nul à venir. Pour aller jusqu’au bout, vous devez battre les plus grandes équipes, nous verrons donc ce que cela donne.

Galtier a fait un geste frénétique à ses joueurs pour qu’ils avancent dans le temps additionnel alors que la nouvelle de la victoire de Benfica filtrait, mais il était trop tard.

Manquant le Neymar suspendu, ils avaient pris les devants à la 13e minute lorsque Lionel Messi a nourri Mbappe, qui a continué malgré le fait que Federico Gatti ait tiré sa chemise avant de s’écraser sur un tir de l’extérieur de la surface.

La Juve a égalisé six minutes avant la pause lorsque le gardien parisien Gianluigi Donnarumma a mis le bout du doigt sur la tête de Juan Cuadrado, mais le ballon est tombé pour que Bonucci se glisse et marque.

L’arrière latéral portugais Mendes a remplacé Juan Bernat à la 68e minute et a remis le PSG devant une minute plus tard, volant sur la gauche pour s’accrocher à la passe de Mbappe avant de tirer bas dans le coin le plus éloigné.

Federico Chiesa a ensuite remplacé la Juventus pour faire son retour après une longue période avec une blessure au genou, mais ce fut une soirée décevante pour les doubles champions d’Europe.

Manuel Locatelli s’est vu refuser un effort tardif pour hors-jeu alors que la Juve – déjà éliminée de la Ligue des champions avant ce match – a pris la troisième place devant le Maccabi Haïfa à la différence de buts et a chuté en Ligue Europa après la Coupe du monde.

