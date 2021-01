La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: le PSG offre un contrat de trois ans à Ramos

Le Paris Saint-Germain a offert le défenseur du Real Madrid Sergio Ramos un contrat de trois ans d’une valeur de 15 millions d’euros par saison, selon Onda Cero.

Madrid et Ramos semblent actuellement être dans une impasse sur une offre d’un nouveau contrat, avec Los Blancos apparemment peu disposé à bouger sur un accord de deux ans que Ramos a jugé inacceptable et le PSG cherche à en profiter.

Les Parisiens savent qu’il est peu probable que Madrid puisse égaler leur offre de trois ans, en particulier lorsque le club tente de trouver un moyen de financer un déménagement pour Kylian Mbappe dans les 12 à 15 prochains mois.

L’offre de deux ans de Madrid s’accompagne également d’une réduction de salaire de 10%, ce qui pourrait amener Ramos à choisir de quitter le club.

Ramos et Florentino Perez n’ont pas encore eu de conversation directe, cependant, et jusqu’à présent, les discussions entre le frère de Ramos, René, son représentant, et le président de Madrid ne se sont pas déroulées sans heurts.

Neuhaus regardé par les Spurs et Dortmund

Tottenham Hotspur et Borussia Dortmund font partie des clubs qui cherchent à signer la sensation du Borussia Monchengladbach Florian Neuhaus, selon Sport1.

Les Spurs et Dortmund sont rejoints par le Bayern Munich dans leur admiration pour le joueur de 23 ans, bien que ce soit Dortmund qui serait le favori pour décrocher la star. Des restrictions financières pourraient nuire à Dortmund, surtout si elles ne parviennent pas à se qualifier pour la Ligue des champions.

Dortmund est actuellement septième de la Bundesliga, et donc manquer une place en Europe les verrait manquer 40 millions d’euros, qui se trouve également être la clause de libération de Neuhaus qui entrera en vigueur cet été.

Les Spurs et le Bayern Munich seraient également sur le marché pour le joueur affichant actuellement une excellente technique et une mentalité au plus haut niveau. Les Spurs pourraient être prêts à perdre Dele Alli en prêt au PSG, tandis que Javi Martinez quittera le Bayern cet été, ce qui signifie que les deux clubs sont à la recherche de renforts.

Arsenal, Napoli et Crystal Palace souhaitent recruter l’arrière gauche marseillais Jordan Amavi, dit L’Equipe.

Le joueur de 26 ans a repris l’entraînement cette semaine après s’être blessé au mollet, mais les discussions sur un séjour prolongé au club au-delà de la fin de la saison en cours semblent avoir calé.

Les représentants d’Amavi ont eu des discussions avec le chef du club de football Pablo Longoria, mais ils semblent être dans une impasse.

Amavi est libre de trouver une nouvelle maison pour la saison prochaine et Naples et Crystal Palace ont exprimé leur intérêt, tandis qu’Arsenal semble être en retard dans la course à sa signature.

L’ancien défenseur d’Aston Villa, Amavi, a impressionné lorsqu’il a joué cette saison, faisant un grand nombre d’interceptions et d’attaques avant.

Tap-ins

– Liverpool se rapproche de la signature du Wonderkid du comté de Derby Kadie Gordon, selon le Liverpool Echo. Le style du joueur de 16 ans a établi des comparaisons avec Mohamed Salah et Mason Greenwood, et Liverpool semble avoir repoussé l’intérêt de Tottenham et de Manchester United pour débarquer le jeune. Il coûtera des frais initiaux de 1 million de livres sterling, qui pourraient s’élever à environ 3 millions de livres sterling. Gordon était le joueur de la saison de l’Académie de Derby l’année dernière.

– Jeune marseillais Marley Ake pourrait bientôt rejoindre la Juventus, selon Calciomercato. Ake a accepté des conditions personnelles et seul un médecin semble bloquer son passage de la Ligue 1 à la Serie A. La Juventus a déjà laissé le jeune Franco Tongya passer au club français dans l’autre sens, et on espère maintenant que l’ailier Ake pourra pousser pour une place en équipe première sous Andrea Pirlo.