Le PSG profite de la gloire de la Ligue des champions inspirée de Mbappe à Barcelone, bien qu’il sache que le travail n’est pas fait

Lundi soir, Kylian Mbappe est arrivé pour la première fois sur le terrain du Camp Nou. Il n’y était jamais allé auparavant; non seulement il n’avait jamais joué dans ce célèbre terrain, mais il n’avait jamais été non plus en tant que spectateur. Il a trouvé ça beau et n’a pas ressenti une once de peur ou d’anxiété à l’idée de jouer à Barcelone mardi soir.

Vous lui auriez pardonné s’il l’avait fait, cependant: le PSG était sans Neymar et Angel Di Maria pour le dernier match aller de la Ligue des champions, et avait réalisé une série de performances moyennes avant l’affrontement avec Lionel Messi & Co. loin de chez eux. .

Le PSG n’est pas arrivé en Catalogne plein de confiance et d’élan. Lors de l’entraînement de lundi, le prodige français s’est entretenu avec Mauricio Pochettino. « Combien de fois avez-vous gagné ici, patron? » Il lui a demandé. « Une seule fois, quand j’étais à l’Espanyol », a répondu le manager. « Il y aura une deuxième fois demain », a-t-il ensuite déclaré au sélectionneur argentin, avec le sourire.

Mbappe a savouré le défi. Son premier match au Camp Nou, son premier match contre Barcelone, son premier match de club contre Messi (après l’avoir joué lorsque la France a rencontré l’Argentine en Coupe du monde 2018) et son premier match en Ligue des champions sans Neymar et Di Maria tous contre un nuit. Il était en mission, même si Pochettino ne voulait pas qu’il soit trop excité ou nerveux à propos de cette perspective. Dans la discussion qu’ils ont eue avant le match, le manager du PSG s’est assuré que Mbappe ne pensait pas ou ne sentait pas qu’il devait le gagner seul; il ne voulait pas que son étoile fasse trop d’efforts pour tout faire par lui-même.

Paris devait être une équipe pour gagner à Barcelone et gagner gros. Marquinhos a déclaré après la victoire 4-1 que « le football est un sport d’équipe. Mais quand une équipe est forte, ce sont les individus qui brillent ». Telle était la devise du PSG mardi. Ce n’est qu’avec un collectif fort que des gens comme Mbappe, Marco Verratti ou Marquinhos pourraient briller. Et ils ont brillé.

Mbappe était magnifique. À 22 ans, son tour du chapeau, qui fait de lui le premier joueur à l’extérieur à en marquer trois au Camp Nou dans un match de Ligue des champions depuis Andriy Shevchenko en 1997 avec le Dynamo Kiev, rappelle à quel point il est un talent incroyable. Mais c’était aussi une confirmation qu’il pouvait posséder un gros match comme celui-ci et porter cette équipe si nécessaire. A l’heure où Mbappe est encore ouvertement indécis sur son avenir, une telle victoire ne peut être que bonne d’un point de vue du PSG pour le convaincre de rester.

Voir le PSG jouer sous Pochettino depuis son arrivée le 2 janvier avait été plus décevant qu’autre chose. Pourtant, mardi a été le soir pour arranger les choses, tant pour le nouvel entraîneur que pour son équipe. Malgré les difficultés, malgré les absences et malgré les alignements de Messi en face d’eux.

Pochettino avait un plan méticuleux pour le Barça et ses joueurs l’ont parfaitement exécuté. Le but était de jouer des balles pour Mbappe et Moise Kean, que Pochettino a préféré à Pablo Sarabia avec grand effet, dans les demi-espaces autour de Mauro Icardi et forcer les arrières latéraux de Barcelone, Jordi Alba et Sergino Dest, à les suivre sur le terrain. , ce qui a laissé les arrières latéraux du PSG Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa libres de soutenir l’attaque. Les deux ont joué un rôle clé dans les premier et troisième buts après de superbes passes de Marquinhos et Paredes.

Verratti a occupé un rôle plus central, plus haut et entre les lignes en possession, mais aussi très efficace défensivement à gauche pour enlever presque toutes les responsabilités défensives de Mbappe.

Le PSG a joué à la perfection contre Barcelone mardi soir, mais Pochettino & Co. ne s’est pas trop emporté étant donné la dernière fois qu’ils détenaient une énorme avance globale. Alex Caparros – UEFA / UEFA via Getty Images

Défensivement, Paris était parfait aussi. Kean et Florenzi ont empêché Alba d’avancer sur son flanc, tandis qu’Icardi a fait un excellent travail individuel sur Sergio Busquets pour l’empêcher d’avoir une certaine influence sur le match. Collectivement, le PSG a également empêché Messi et Pedri de poursuivre leur relation productive, limitant le duo à seulement cinq passes entre eux. Tout a si bien fonctionné. Voir les performances de Paredes et Icardi, les compatriotes argentins de Pochettino, montre également le travail que le patron du PSG a accompli pour élever ses joueurs.

C’est vrai que Barcelone était pauvre mardi soir, mais c’est parce que le PSG était si bon. Les difficultés du Barça expliquent pourquoi personne à l’intérieur du club, ni parmi les joueurs, n’est prêt à dévaloriser la victoire. Les Espagnols ne sont plus ce qu’ils étaient, mais aucun adversaire ne les a battus aussi facilement et de manière convaincante cette saison. Personne n’avait marqué quatre buts contre eux cette saison jusqu’à mardi soir – ni le Real Madrid, ni l’Atletico Madrid, Séville ou la Juventus. (Il faut dire que la victoire 3-0 de la Juve en phase de groupes, avec deux pénalités, était impressionnante et signifiait qu’ils terminaient en tête de leur groupe et les Catalans deuxième, ce qui leur a valu le nul du PSG. Le Barça avait battu la Juve 2-0 plus tôt. cette saison à Turin aussi.)

jouer 1:58 Craig Burley dit que l’herbe pourrait ne pas être plus verte dans un autre club si Lionel Messi quittait le Barca cet été.

C’est évidemment une victoire significative pour Pochettino et le PSG. En tant que nouveau manager en charge seulement pendant six semaines, il est si important d’obtenir de grandes victoires et de grandes performances tout de suite, de créer une dynamique pour l’équipe et d’obtenir une justification pour la direction de l’entraîneur. Même si, jusqu’à mardi, le niveau de jeu de l’équipe n’avait pas été excellent, ils avaient déjà battu Marseille deux fois sous l’Argentin et maintenant, ils ont une victoire déclarée en Europe. Alors que Thomas Tuchel se porte bien lors de ses premières semaines à Chelsea et que la pression était énorme sur Pochettino avant mardi soir, l’ancien patron des Spurs appréciera cela. Cela signifie même un peu plus pour lui compte tenu de ses jours à jouer et à entraîner l’Espanyol.

Il y a encore un match retour à jouer, bien sûr, et j’espère que Di Maria et Neymar seront de retour pour le match à Paris le 10 mars. La différence avec avant est que tout le monde dans le vestiaire après le match aller était déjà concentré. sur le dispositif de retour. Ils savent que le travail n’est pas fait et que les fantômes de la Remontada en 2017 sont toujours là. La cicatrice est toujours visible. Ce n’est que s’ils assomment Messi et Barca avec style le mois prochain que le cauchemar d’il y a quatre ans disparaîtra.

Dans le vestiaire mardi soir, il n’y avait pas de jubilation supplémentaire. Mbappe, assis à côté de Sarabia, avait le ballon de match et le trophée de l’homme du match à ses côtés. Chaque joueur du PSG a signé le ballon, et il sera sûrement au centre de la salle des trophées de Mbappe chez lui à Paris. Paredes et Icardi, l’un à côté de l’autre, profitant de leur compagnon. Le bonheur était partout, mais rien n’était exagéré.

Même si c’était bien mardi soir au Camp Nou, ils n’ont toujours pas atteint les quarts de finale et ne sont encore que deuxièmes de Ligue 1. Il reste encore beaucoup de travail à faire cette saison.