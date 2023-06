Le PSG proche de signer Manuel Ugarte et Marco Asensio

Le PSG procède à une refonte massive cet été, et cela inclut l’acquisition de Manuel Ugarte et Marco Asensio. Ugarte, une denrée rare sur le marché des transferts, est le jeune milieu de terrain du Sporting qui a fait partie de l’équipe uruguayenne de la Coupe du monde 2022. Asensio est, bien sûr, un talent bien connu du Real Madrid qui compte plus de 200 apparitions avec Los Blancos.

Le PSG, qui pourrait perdre Neymar, Lionel Messi et Sergio Ramos cet été, voit Ugarte et Asensio comme des moyens de réorganiser l’équipe. Les deux joueurs utilisent Jorge Mendes comme représentant. Les médias français ont repéré Ugarte et Asensio, ainsi que Mendes, à Paris alors que la probabilité d’un déménagement augmente.

À l’origine, d’autres clubs étaient sur le marché pour les deux joueurs. Notamment, Chelsea a ciblé Manual Ugarte pour apporter plus de changements dans l’équipe de Stamford Bridge. Les deux clubs étaient prêts à payer la clause libératoire de 65 millions de dollars du joueur. Cependant, les rapports indiquent que Chelsea s’est retiré de la course pour l’Uruguayen. Cela a fait du PSG le favori pour débarquer Ugarte. Ironiquement, le PSG a surenchéri sur Chelsea sur Ugarte après que Chelsea ait tant dépensé lors des précédentes fenêtres de transfert.

Dans le cas d’Asensio, le milieu de terrain ou attaquant espagnol a refusé une prolongation de contrat chez les géants espagnols. Il a vu son temps de jeu diminuer au cours des dernières années, ce qui a culminé avec 15 départs en championnat cette saison. Aston Villa était un point de prédiction populaire pour l’avenir d’Asensio. Pourtant, c’est un autre club de Premier League à concéder au PSG dans ce mercato.

Le PSG fait venir Ugarte et Asensio

Asensio et Ugarte sont prometteurs et ils ont le potentiel pour devenir de grands joueurs avec le PSG. Asensio, déjà âgé de 27 ans, n’a peut-être pas un plafond aussi élevé que par le passé. Une déchirure du LCA à l’été 2019 n’a pas rendu service sur ce front, car il a raté une année civile en action en conséquence. Heureusement, Asensio a au moins renoué avec un certain succès. Il a marqué 10 la saison dernière et neuf cette campagne en championnat.

Le potentiel d’Ugarte est, à bien des égards, représentatif de celui d’Asensio avant sa blessure. Le milieu de terrain très vanté joue un rôle clé en tant que milieu de terrain défensif dans la formation du Sporting. Pour le PSG, il peut apporter une certaine sécurité en défense, Danilo étant le seul autre joueur capable de jouer en toute confiance dans ce rôle de milieu de terrain.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire