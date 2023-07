Le PSG prêt à entrer dans la course avec le Bayern pour signer Kane – sources

Le Paris Saint-Germain est prêt à entrer dans la course avec le Bayern Munich pour signer l’attaquant de Tottenham Harry Kane cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

Plus tôt ce mois-ci, ESPN a rapporté que Kane souhaitait rejoindre les champions de Bundesliga et n’était pas disposé à prolonger son accord avec les Spurs.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– FC 100 : Où Kane s’est-il classé sur la liste des attaquants d’ESPN ?

Cependant, le PSG est également intéressé par la signature du capitaine anglais, et des sources ont déclaré à ESPN que le club était en pourparlers avec le frère et agent de Kane, Charlie, depuis plusieurs semaines.

Les champions de Ligue 1 souhaitent faire venir un autre attaquant et surveillent également Victor Osimhen de Naples et Randal Kolo Muani de Francfort, ont ajouté des sources.

DATES DE DÉBUT 2023-24 Bouclier communautaire FA 6 août La Premier League commence 12 août La Liga commence 12 août La Ligue 1 commence 12 août Super Coupe de l’UEFA 16 août La Bundesliga commence 18 août La Serie A commence 19 août Tirage au sort de la phase de groupes de l’UCL 31 août La fenêtre de transfert se ferme 1er septembre La phase de groupes de l’UCL commence 19 septembre

Selon des sources, le PSG pense que la destination préférée de Kane est le Bayern, mais si un accord ne peut être conclu, le club français sera prêt à offrir plus d’argent aux Spurs et à essayer de convaincre l’attaquant de les rejoindre.

Le PSG est prêt à dépenser 100 millions d’euros pour un attaquant et ce montant pourrait augmenter si Kylian Mbappé part rejoindre le Real Madrid moyennant des frais de transfert importants au milieu d’un différend contractuel avec le club.

Le club français traverse une période de reconstruction après le départ de Lionel Messi pour rejoindre l’Inter Miami cet été.

Le directeur sportif Luis Campos a renforcé d’autres domaines en signant Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas HernandezCher Ndour, Lee Kang-in ainsi que l’arrivée du nouveau manager Luis Enrique.

Le Bayern a également vu deux offres rejetées pour Kane, mais devrait faire une troisième offre d’environ 90 millions d’euros, ce qui sera toujours en deçà de la valorisation des Spurs.

– Comment Kane a bravé le test des ailes épicées de « Hot Ones » alors que les sauces devenaient ardentes

Pendant ce temps, le nouveau manager des Spurs, Ange Postecoglou, a déclaré qu’il avait parlé à Kane, qui aura 30 ans le 28 juillet, avant leur match d’ouverture contre West Ham United en Australie.

« J’ai eu une bonne conversation avec Harry », a-t-il déclaré aux journalistes lors de sa conférence de presse lundi. « Ce n’était rien de bouleversant comme les gens le recherchent.

« Juste une bonne conversation, me suis présenté, et nous avons principalement parlé du club, où il en est et où il pense pouvoir s’améliorer.

« Ce n’est pas une vision spécifique pour une personne, c’est à propos du groupe et nous sommes parfaitement alignés là-dessus – nous voulons voir une équipe performante cette année. »