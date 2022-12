Le PSG pousse Messi à signer à nouveau au milieu de l’intérêt de Miami

Alors qu’il ne reste qu’un mois avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Alors que Miami poursuit, le PSG travaille pour signer Messi pour un an ou deux à Paris

Le Paris Saint-Germain travaille dur pour trouver un accord sur une prolongation avec Lionel Messiselon SCS.

Le PSG cherche à offrir à l’international argentin un nouveau contrat d’un an qui inclurait l’option d’une année supplémentaire, selon le rapport, mais après qu’il aurait eu des entretiens avec l’Inter Miami, l’équipe basée aux États-Unis serait confiante de le signant.

Messi se concentre actuellement sur la Coupe du Monde de la FIFA où l’Argentine devrait affronter les Pays-Bas en quarts de finale vendredi mais, conformément aux nouvelles récentes concernant une très grosse offre pour Cristiano Ronaldo d’Al-Nassr, les clubs saoudiens jouent également pour Messi, qui a été lié à l’équipe saoudienne de la Pro League à Al-Hilal.

Messi était une caractéristique de longue date à Barcelone, rejoignant le club à l’âge de 13 ans et remportant 10 trophées de la Liga et quatre trophées de la Ligue des champions avec le club, mais il est actuellement peu probable qu’il revienne. Il est au PSG depuis l’été dernier.

Lionel Messi s’entraîne avec l’Argentine le 5 décembre 2022 à Doha, au Qatar, avant le quart de finale de la Coupe du monde contre les Pays-Bas. Anp Koen Van Weel/ANP via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Olivier Giroud devrait se voir proposer un nouveau contrat par l’AC Milan, révèle Fabrice Romano. L’attaquant international français de 36 ans serait désireux de poursuivre sa carrière à San Siro, et la dernière en date indique que les pourparlers progresseront après son retour de la Coupe du monde. Giroud a marqué comme Les Bleus a battu la Pologne pour atteindre les quarts de finale du tournoi dimanche.

– Manchester United est hors course pour signer Jude Bellinghamécrit Sports du ciel Allemagne. Liverpool reste l’un des clubs de Premier League à l’avant de la file d’attente pour obtenir la signature du milieu de terrain international anglais de 19 ans, et bien que le Borussia Dortmund soit prêt à le laisser partir, il est entendu qu’il recherche des honoraires pouvant aller jusqu’à 150 M€.

– Ousmane Dembélé pourrait être signé pour un montant de 50 millions d’euros, comprend Footmercato. Il a signé un nouvel accord avec Barcelone cet été dans l’incertitude quant à savoir s’il continuerait au Camp Nou, et il semble que ses représentants aient inclus une clause de libération dans l’accord où ils recevraient 50% si un club décide de l’activer. . Il est rapporté que le Blaugrana cherchent à offrir au joueur de 25 ans une prolongation de ses mandats actuels qui expirent en 2024, dans l’espoir de supprimer la clause.

– Barcelone est intéressé à signer Mohammed Kudusrapports sport. Le milieu de terrain offensif polyvalent de 22 ans a été dans une forme impressionnante pour l’Ajax cette saison, et ses performances pour le Ghana à la Coupe du Monde de la FIFA ont attiré l’attention de plus de clubs à travers l’Europe. Il est entendu que l’équipe d’Eredivisie demanderait 40 millions d’euros pour se séparer de lui.

– West Ham a conclu un accord pour signer Luizaoselon UOL. Le défenseur de Sao Paulo, âgé de 20 ans, devrait signer un accord au stade de Londres jusqu’à l’été 2026, avec une option incluse qui permettrait aux Hammers de prolonger le contrat de deux ans supplémentaires.