Le PSG pourrait EXCLURE Kylian Mbappe de l’équipe au milieu de la saga des transferts du Real Madrid

Kylian Mbappe pourrait être mis au banc ou entièrement exclu de l’équipe du PSG pour le début de la nouvelle saison, alors que le Real Madrid envisage une approche pour la superstar française.

Le PSG a entamé sa tournée de pré-saison au Japon et en Corée du Sud sans Mbappe, suite à la révélation qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat au-delà de l’été prochain – et l’avenir du joueur de 24 ans ne semble pas près d’être résolu.

Maintenant, le supremo des transferts Fabrizio Romano a fourni une mise à jour sur le prochain mouvement potentiel des géants de la Ligue 1 en ce qui concerne leur principal atout.

L’avenir de Mbappe reste en suspens (Crédit image : Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)

S’exprimant sur son Chaîne YoutubeRomano a expliqué: « Il y a des rumeurs PSG [are] préparation au banc [Mbappe] pour les premiers matchs de la saison, ou de l’exclure pour le premier match de la saison et aussi de garder Kylian Mbappe ne s’entraînant pas avec l’équipe principale et travaillant avec les joueurs exclus par le PSG.

Mbappe s’est entraîné avec les soi-disant « indésirables » du PSG – un groupe de joueurs qui ne font pas partie de l’image de la première équipe, dont Julian Draxler, Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum.

Romano a ajouté: « Ce qu’on me dit, c’est que la décision concernant Kylian Mbappe et comment organiser son travail quotidien sur le terrain d’entraînement sera prise au début de la semaine prochaine – probablement lundi – mais, en même temps, la tension demeure. »

Le PSG pense que Mbappe veut résilier son contrat et rejoindre le Real Madrid en tant qu’agent libre l’été prochain – une situation qu’ils sont déterminés à éviter, comme en témoigne leur acceptation d’une offre record de 300 millions d’euros d’Al-Hilal le mois dernier, pas que le vainqueur de la Coupe du monde 2018 était intéressé par un passage en Arabie saoudite.

Mbappé a-t-il fêté son dernier but pour le PSG ? (Crédit image : Getty Images)

Romano a poursuivi : « Ces derniers jours, le PSG a essayé d’inclure une clause spécifique pour l’été 2024. Donc, en gros, ce que le PSG a fait de manière secrète il y a quelques jours et aussi quelques semaines, c’est de proposer à Kylian Mbappé un contrat pour prolonger avec le PSG mais aussi d’inclure une sorte de clause de rachat pour choisir son nouveau club à l’été 2024 et partir pour ce montant. C’était, pour le PSG, la meilleure solution à proposer à Kylian Mbappé, mais le joueur a encore dit non.

Quant à savoir si le Real fera un pas pour Mbappe cet été, Romano dit que nous devrons simplement attendre et voir.

