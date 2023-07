Le PSG pourrait devoir payer à Mbappe 66 millions de dollars de « fidélité »

La saga Kylian Mbappe au PSG se poursuit mardi avec des nouvelles concernant un paiement imminent de bonus de « fidélité ». Le PSG devra bientôt payer à sa superstar des frais énormes, en supposant qu’il soit toujours dans les livres. Mbappe a signé une prolongation de contrat de deux ans avec le club l’été dernier.

But rapporte que les champions de Ligue 1 doivent payer à Mbappe 66 millions de dollars le 1er août. Ce sont soi-disant les conditions du renouvellement de contrat susmentionné l’année dernière. La prime de fidélité n’entre en vigueur que si le Français est encore dans l’équipe à cette date.

Mbappe avait précédemment annoncé qu’il ne signerait pas de nouveau contrat avec le PSG. Cela signifie qu’il entrerait dans sa dernière année sous contrat au club et pourrait partir gratuitement à l’été 2024. Le Real Madrid attendrait alors à bras ouverts pour accueillir la superstar en Espagne.

Star prête à collecter des bonus, contrat épuisé

Cependant, Al-Hilal, du côté de la Saudi Pro League, a soumis une offre formelle d’environ 331 millions de dollars pour signer Mbappe maintenant. Le PSG a depuis accepté le transfert. Outre les frais de transfert, le club saoudien est également prêt à offrir à Mbappe un forfait d’un an d’une valeur allant jusqu’à 773 millions de dollars. Néanmoins, l’international français ne semble pas susceptible d’accepter la proposition massive.

Sortie espagnole Relevo affirme également que Mbappe est prêt à résilier son contrat actuel avec le PSG. L’attaquant rejoindrait alors probablement le Real Madrid pour un transfert gratuit l’été prochain. Ce n’est bien sûr pas une situation idéale pour le PSG. Le club a essentiellement dit à la star de signer un nouveau contrat ou d’être prêt à être vendu à un autre club cet été. Mbappe s’entraîne actuellement avec les autres parias du club.

Mbappe peut encore quitter le PSG malgré un potentiel bonus

Comme Mbappe ne semble pas disposé à rejoindre un club saoudien, il est possible qu’une autre grande équipe européenne se précipite et signe la star. Une pléthore d’équipes de Premier League sont susceptibles d’être intéressées par le Français. Cependant, l’attaquant de 24 ans a à cœur de rejoindre le Real en 2024. Il reste à voir si ces meilleurs clubs anglais seraient intéressés par une location d’un an du joueur moyennant des frais énormes.

PHOTO : IMAGO / PRiME Media Images