Le PSG perd plus d’un million de followers sur les réseaux sociaux après le départ de Lionel Messi

Lionel Messi a quitté le Paris Saint-Germain après la fin de son contrat avec l’équipe de Ligue 1 et cela a eu d’énormes ramifications pour les champions de France.

Selon des informations, le PSG a perdu environ un million de followers sur les réseaux sociaux au cours du week-end après la sortie de Messi. Avant l’annonce, le PSG comptait 69,9 millions de followers et maintenant le nombre s’élève à 68,8 millions. Les médias sociaux du PSG ont explosé après que Messi ait rejoint les Parisiens.

Messi a été hué par les supporters du PSG lors de son dernier match, qu’ils ont perdu contre Clermont 3-2 samedi. Des supporters irrespectueux du PSG ont hué Messi lorsque l’annonceur du Parc des Princes a lu son nom par une chaude soirée. Quelques minutes plus tard, Messi est entré sur le terrain avec le sourire aux lèvres, tenant les mains de ses trois enfants avant la photo d’équipe et les embrassant sur le front avant le coup d’envoi.

« Je tiens à remercier le club, la ville de Paris et ses habitants pour ces deux années. Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir », a déclaré Messi sur le site Web du club.

En deux saisons au PSG, Messi a remporté deux championnats de France et le Trophée des champions de France et inscrit 32 buts et 35 passes décisives toutes compétitions confondues.

Malgré ses jambes vieillissantes, Messi a produit des moments de magie cette saison ; un coup de pied aérien contre Clermont en août dernier, un ballon au-dessus pour que Mbappe marque contre Lille en août qui était le but le plus rapide de la ligue, un coup franc dans les arrêts de jeu pour battre Lille en février et un chronométrage parfait. ballon pour Mbappe contre Brest en mars.

On espérait que Messi resterait une autre année à Paris après avoir exprimé son bonheur au club en mars.

« Oui, c’est vrai que je me sens très bien », a déclaré Messi sur le site Internet du club.

« La première année, j’ai eu besoin d’un peu de temps pour m’adapter à Paris pour différentes raisons, mais j’ai commencé cette saison vraiment différemment, avec beaucoup d’envie. Je me sens plus à l’aise avec le club, avec la ville, avec tout ce que Paris représente. Et la vérité est que je profite vraiment de cette saison », a-t-il ajouté.

Mais l’ambiance a changé après la sortie du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Messi devait être la pièce manquante du puzzle du club dans la quête d’un premier trophée de la Ligue des champions. Mais le PSG manquait de la structure et de l’équilibre de l’équipe argentine où Julian Alvarez à l’avant et Rodrigo De Paul sur l’aile droite ont fait le sale boulot pour Messi.

Les fans du PSG se sont moqués de Messi au cours des deux derniers mois alors que sa forme baissait après avoir aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde.

Puis les relations avec le club se sont détériorées le mois dernier lorsque Messi a été suspendu par le PSG après un voyage non autorisé en Arabie saoudite. Messi a un contrat commercial avec l’Arabie saoudite pour promouvoir le tourisme dans ce pays.

Malgré l’embarras du Qatar, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi n’a semblé montrer aucune rancune samedi.

« Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l’avenir », a déclaré Al-Khelaifi sur le site Internet du club.

De hauts responsables d’Al Hilal se sont envolés pour la France pour tenter de conclure un accord pour Messi et la délégation saoudienne prévoit de rencontrer le père et l’agent de Messi, Jorge, dans le but de conclure la signature dès que possible.

(Avec les contributions des agences)