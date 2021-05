Le PSG pense que Messi de Barcelone peut toujours s’associer à Neymar, Mbappe

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: le PSG tient les espoirs de Messi

Le Paris Saint-Germain pourrait débuter la saison prochaine avec Lionel Messi aligner à côté Neymar et Kylian Mbappe, avec des rapports affirmant que le club français a pris contact avec les représentants de la star de Barcelone.

C’est selon Le Parisien, qui rapporte que la hiérarchie du PSG a défini la signature de la star argentine comme une priorité après s’être écrasée des demi-finales de la Ligue des champions lors d’une défaite globale 4-1 contre Manchester City mardi.

Le Parisien affirme que le club de Ligue 1 donne la priorité à un déménagement pour l’homme de Barcelone ainsi qu’à Neymar et Mbappe, avec des renforts au milieu de terrain et en défense à envisager également à la fin de la saison.

Le joueur de 33 ans n’a montré aucun signe de ralentissement avec 36 buts et 11 passes décisives pour Barcelone en Liga et en Ligue des champions cette saison, et l’intérêt de la France pourrait raviver le désir de Messi de quitter le Camp Nou après avoir déjà été lié à un quitter le club l’été dernier.

BLOG EN DIRECT

09h00 BST: Alors que les retombées de l’échec de l’échappée de la Super League européenne se poursuivent, voici une évolution qui pourrait affecter les plans de transfert de certains clubs: l’UEFA est prête à engager des sanctions disciplinaires sévères contre les clubs qui se sont inscrits à l’ESL et qui n’ont pas encore suffisamment pris de distance par rapport à l’ESL. projet, plusieurs sources proches de la situation ont déclaré à Gabriele Marcotti et Moises Llorens d’ESPN.

Cela pourrait entraîner la sanction maximale dans le cadre de la voie disciplinaire de l’organisation, qui est une interdiction de deux ans de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa.

L’UEFA a passé les 10 derniers jours en conversation avec les 12 clubs dans le but de convenir d’une sanction moindre et d’obtenir un engagement formel et définitif de ne pas poursuivre l’effort de la Super League. Mercredi, selon des sources proches de la situation, ils étaient parvenus à un accord avec sept clubs: Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur. L’Inter Milan était également proche d’un accord, selon des sources, même si aucun n’a encore été conclu.

Les quatre clubs restants – la Juventus, le Real Madrid, Barcelone et l’AC Milan – ont jusqu’à présent conservé leurs positions et pourraient faire face au processus disciplinaire de l’UEFA pour, entre autres, avoir enfreint l’article 51 des statuts, qui stipule que « Aucune combinaison ou des alliances entre … clubs affiliés, directement ou indirectement, à différentes associations membres de l’UEFA peuvent être formées sans l’autorisation de l’UEFA. «

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Liverpool pourrait être prêt à faire un pas pour l’AS Roma Lorenzo Pellegrini cet été, le nouveau manager Jose Mourinho envisage de refondre le milieu de terrain du club de Serie A. Le miroir rapporte que la situation contractuelle du joueur peut ne laisser au club d’autre choix que de déplacer le milieu de terrain. Le joueur de 24 ans a marqué neuf buts et aidé huit buts cette saison pour la Roma, jouant à la fois dans le cadre d’un milieu de terrain trois et dans un rôle de n ° 10.

– Juan Mata pourrait être sur le point de relancer sa carrière en Serie A avec la Lazio qui serait intéressée par l’acquisition des services du milieu offensif espagnol, a déclaré Il Tempo. Le point de vente clame que le club italien est convaincu que le joueur de 33 ans a encore beaucoup à offrir bien qu’il ne commence que quatre matchs cette saison pour Manchester United en Premier League.

– Un déménagement à Barcelone cet été serait un rêve pour Sergio Aguero, selon Fabrizio Romano sur le Podcast Here We Go. L’attaquant de Manchester City devrait être sans contrat à la fin de la saison et il est entendu qu’un transfert au Barca est la préférence pour l’attaquant qui aura 33 ans le mois prochain.

– West Ham United devrait rivaliser avec une foule de clubs pour la signature de Brentford Ivan Toney, selon Le soleil, qui rapporte qu’une redevance de 35 millions de livres sterling dans la région sera nécessaire pour obtenir les services de l’attaquant en forme de 25 ans. L’attaquant a aidé à confirmer la place des Bees dans les éliminatoires du championnat cette saison, marquant 30 buts et aidant 10 en 44 matches de championnat. Les Hammers sont le dernier club à être lié à l’homme de Brentford après qu’il ait été rapporté plus tôt que Tottenham Hotspur avait également un intérêt.

– Manchester United Diogo Dalot pourrait être défini pour un déménagement permanent d’Old Trafford avec des rapports selon lesquels l’AC Milan est prêt à rendre le transfert de prêt du défenseur permanent. Le soleil suggère qu’une redevance de l’ordre de 15 millions de livres sterling serait acceptée par la hiérarchie de Manchester United. Le joueur de 22 ans a joué 27 fois pour le club italien cette saison et a joué des deux côtés de la défense.