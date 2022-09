Le PSG parmi les géants européens condamné à une amende pour manquements financiers

L’UEFA a annoncé une série de sanctions tandis que certains clubs ont été avertis qu’ils étaient surveillés

Le Paris Saint-Germain, la Juventus et l’Inter Milan font partie de plusieurs clubs à avoir été condamnés à des amendes par l’UEFA après avoir enfreint les règles du fair-play financier (FFP), a annoncé vendredi l’instance dirigeante du football européen.

Le PSG soutenu par le Qatar, qui a payé les deux frais les plus élevés jamais enregistrés lors de la signature de Neymar et Kylian Mbappe en 2017 et 2018 respectivement, a été condamné à une amende de 10 millions de dollars, tandis que d’autres clubs tels que la Roma, Monaco et l’AC Milan ont également ont été frappés de sanctions après avoir été reconnus coupables de ne pas avoir respecté les règles de dépenses depuis 2018.

Cela vient au milieu d’environ 172 millions de dollars d’amendes infligées à un large éventail de clubs européens en raison de prétendues irrégularités financières.

Les équipes de Premier League Chelsea, Man City, West Ham et Leicester, quant à elles, ont évité la colère de l’UEFA en raison de “déductions Covid exceptionnelles et prise en compte des résultats financiers historiques », période pendant laquelle les règles régissant les dépenses ont été assouplies.

Cependant, les quatre équipes anglaises ont été averties que les règles assouplies en raison de la pandémie de Covid-19 ne sont plus en vigueur et qu’elles sont “suivi de près dans la période à venir.”

Ces dispenses étaient dues à diverses raisons, dont la moindre n’était pas la perte de revenus due à l’absence de foule lors des matchs à domicile pendant de grandes parties de la pandémie.

L’UEFA annonce des amendes FFP pour le PSG, la Juventus, etc., ainsi que 19 clubs qui ont participé à la compétition européenne la saison dernière, dont Man City, Chelsea, West Ham et Leicester sur la liste de surveillance. Arsenal (pas en Europe la saison dernière) devrait être dans une position similaire l’année prochaine pic.twitter.com/wtVFNwfSgB — Martyn Ziegler (@martynziegler) 2 septembre 2022

Amendes ici (la deuxième colonne est ce qui est payé maintenant, le reste est suspendu) pic.twitter.com/6Df8RfF4Tl — Martyn Ziegler (@martynziegler) 2 septembre 2022

Selon l’UEFA, l’AC Milan, Monaco, la Roma, le Besiktas, l’Internazionale Milano, la Juventus, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ont été jugés non conformes au FFP pour les années 2018 à 2022.

L’analyse de l’UEFA a révélé que tous les clubs anglais en compétition européenne cette saison, ainsi que les Rangers écossais, étaient en conformité après la prise en compte de la dispense de Covid.

« L’Instance de contrôle financier des clubs (CFCB) a rappelé à ces clubs qu’à partir de l’exercice 2023 ces prélèvements exceptionnels Covid et la prise en compte des résultats financiers historiques ne seront plus possibles.“, a déclaré l’UEFA dans un communiqué vendredi.

«Ces clubs ont en outre été invités à fournir des informations financières supplémentaires et seront surveillés de près au cours de la période à venir. L’objectif est bien sûr que la situation financière globale des clubs soit conforme au Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et la viabilité financière – Édition 2022 dans les années à venir.

Les clubs de Premier League ont, jusqu’à présent du moins, évité la colère la plus sévère de l’UEFA, mais la surveillance se fait certainement sentir dans des clubs comme Leicester City, dont les dépenses ont été sévèrement limitées – même après avoir vendu le défenseur français Wesley Fofana à Chelsea pour environ 80 millions de dollars.

Les anciens champions de Premier League, qui sont actuellement en bas de l’élite anglaise, n’ont dépensé que 17 millions de dollars dans une fenêtre de transfert estivale qui a vu un niveau record de dépenses entre ses 20 clubs.

Parmi les sanctions potentiellement à la disposition de l’UEFA figurent les amendes et l’exclusion d’un club de la compétition européenne.

Le fair-play financier a été mis en place il y a dix ans pour surveiller les dépenses financières des clubs dans les compétitions européennes afin de s’assurer que leur situation financière reste saine. Cependant, les clubs sont autorisés à dépenser des sommes illimitées pour d’autres facteurs, tels que l’amélioration des stades et les divers éléments des équipes mineures.

Le PSG avait déjà payé une amende de 20 millions de dollars en 2014 pour une infraction au FFP, tout comme le champion d’Angleterre Manchester City.