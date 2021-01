Le Paris Saint-Germain a annoncé la nomination de Mauricio Pochettino en tant que nouveau manager sur un contrat qui court jusqu’en 2022.

Pochettino remplace Thomas Tuchel, limogé la veille de Noël suite à une victoire 4-0 contre Strasbourg en Ligue 1.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide des téléspectateurs ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

L’ancien patron de Tottenham Hotspur Pochettino prend le relais avec le PSG troisième en Ligue 1, à un point derrière Lyon et Lille.

« Je suis vraiment heureux et honoré », a déclaré Pochettino. «Je tiens à remercier la direction du club pour sa confiance.

« Comme vous le savez, ce club a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur. J’ai de merveilleux souvenirs. Je retourne au club aujourd’hui avec beaucoup d’ambition et d’humilité. »

«Nous sommes très heureux d’accueillir Mauricio Pochettino en tant qu’entraîneur de la première équipe. Je suis fier de voir notre ancien capitaine revenir au Paris Saint-Germain, le club étant toujours resté chez lui.

« Le retour de Mauricio correspond parfaitement à nos ambitions et ce sera un autre chapitre passionnant pour le club et je suis convaincu que les fans apprécieront. Avec la nomination de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain s’est engagé à continuer à construire et à déplacer le club en avant au cours des prochaines années. «

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il était en négociations avec les champions de France depuis une quinzaine de jours avant sa nomination.

Bienvenue Mauricio Pochettino 👋 pic.twitter.com/sMXDA7p5Hh – Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 2 janvier 2021

L’Argentin a passé deux ans de sa carrière de joueur au PSG, où il a remporté la Coupe UEFA Intertoto en 2001.

Avec la Ligue 1 en pause hivernale, le premier match de Pochettino aura lieu contre Saint-Etienne le 6 janvier avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Barcelone.