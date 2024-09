Le PSG ne cède pas et fait appel du paiement de 55 millions à Mbappé

Le PSG va faire appel du paiement de 55 millions d’euros à leur ancien joueur La plainte de Kylian Mbappé pour salaires impayés a été approuvée la semaine dernière par la commission juridique de la Ligue française, même si elle estime que la mesure a peu de chances d’aboutir.

Dans un communiqué envoyé vendredi à EFE, l’entité présidée par Nasser Al-Khelaifi a confirmé que ils feront appel de la décision de l’organismemalgré « l’effet limité » qu’elle espère avoir.

«La position du PSG va au-delà du simple fondement juridique. C’est aussi une question de bonne foi, d’honnêteté, de valeurs et de respect de l’institution parisienne et de ses fans, qui sont plus important que n’importe quel joueur”, a détaillé l’entité.

Le PSG a rappelé qu’il refuse de payer l’actuel joueur madrilène, qui réclame les salaires des mois d’avril, mai et juin 2024 ainsi que la partie du bonus à la signature, car il n’a pas respecté ses « engagements publics et privés »faisant référence à l’accord par lequel Mbappé se serait engagé à renoncer à une partie de sa rémunération s’il partait gratuitement, comme il l’a fait en juin.

« Le contrat initial a été modifié légalement et pleinement respecté par le joueur et le PSG, jusqu’à le joueur a décidé de se retirer et de renier ses engagements en quittant le club », ajoute le communiqué parisien.

Le PSG se dit prêt à poursuivre la bataille juridique avec leur ancienne star dans les tribunaux du travail. La défense de Mbappe, quant à elle, a fait valoir que la violation des salaires du club est claire et, en plus de la Ligue française, a porté l’affaire devant l’UEFA.

En plus d’éventuelles sanctions financières, les clubs qui ne pas honorer leur salaire sont passibles de sanctions comme une interdiction de nouvelles signatures pendant une certaine période.