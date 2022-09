Le PSG, l’Inter Milan et la Juventus parmi les clubs condamnés à une amende par l’UEFA pour des infractions au FFP

Le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan et la Juventus font partie des clubs qui ont été condamnés vendredi à des amendes par l’UEFA pour violation des règles du fair-play financier (FFP), a déclaré l’instance dirigeante du football européen.

Le PSG, champion de France appartenant au Qatar, a reçu la plus grosse amende de 10 millions d’euros (10 millions de dollars) tandis que la Roma, l’AC Milan, Besiktas, Marseille et Monaco ont également été punis.

Les amendes ont été infligées après une analyse des exercices financiers de 2018 à 2022 par l’organe de contrôle financier des clubs de l’UEFA qui a révélé qu’ils n’avaient pas tous respecté «l’exigence de seuil de rentabilité».

La Roma doit payer cinq millions d’euros et l’Inter quatre millions d’euros, tandis que la Juventus écope d’une amende de 3,5 millions d’euros. Les amendes les plus basses sont allées à Marseille et Monaco, qui doivent payer 300 000 euros.

Cependant, l’UEFA a déclaré que les clubs n’étaient invités à payer que 15% du total des “contributions financières” convenues.

Par conséquent, l’amende du PSG pourrait s’élever à 65 millions d’euros s’il ne respecte pas l’accord conclu avec l’UEFA pour les trois prochaines années, tandis que l’amende de la Roma pourrait atteindre 35 millions d’euros.

“En vertu de l’accord de règlement de trois ans, les clubs acceptent de se conformer à la règle des gains de football pendant la saison 2025/26”, a déclaré l’UEFA.

“Ils s’engagent à atteindre des objectifs annuels intermédiaires, et à appliquer des mesures financières et sportives conditionnelles si ces objectifs ne sont pas atteints.”

La Roma et l’Inter ont quatre ans pour atteindre les objectifs fixés par l’UEFA.

L’UEFA a annoncé plus tôt cette année qu’elle supprimait progressivement ses règles existantes sur le fair-play financier, qui ont été introduites en 2010 et ont permis aux clubs de déclarer des pertes ne dépassant pas 30 millions d’euros sur une période de trois ans.

La FFP est remplacée par une nouvelle réglementation de licence et de « pérennité » qui permettra aux clubs de déclarer des pertes de 60 millions d’euros sur trois ans, et le chiffre autorisé atteindra même 90 millions d’euros pour un club « en bonne santé financière ».

