Le Paris Saint-Germain a limogé le manager Thomas Tuchel avec l’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, prêt à le remplacer, ont déclaré des sources à ESPN.

Pochettino est au chômage depuis son limogeage des Spurs en novembre dernier après cinq ans à la tête du club du nord de Londres.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Le patron argentin a passé deux ans au PSG au cours de sa carrière de joueur où il a remporté la Coupe UEFA Intertoto en 2001.

Tuchel a payé le prix après que les champions de France ont perdu quatre matches de Ligue 1 cette saison et entrent dans la trêve hivernale en troisième position du classement, à un point derrière Lyon et Lille.

Les champions de France ont subi une défaite 1-0 à domicile face à Lyon le 13 décembre avant un match nul sans but à Lille dimanche.

Malgré des défaites contre Manchester United et le RB Leipzig, le PSG a progressé dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions mais rencontrera Barcelone en huitièmes de finale en février.

Le départ intervient quatre mois après que Tuchel ait conduit le club à sa toute première finale de Ligue des champions où il a perdu contre le Bayern Munich à Lisbonne.

L’ancien patron de la Juventus Massimiliano Allegri et l’ancien entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino ont été associés au poste ces derniers mois.

Le séjour de deux ans de Thomas Tuchel avec le Paris Saint-Germain a pris fin. Photo par Catherine Steenkeste / Getty Images

Tuchel a été nommé pour un contrat de deux ans en 2018, remplaçant Unai Emery, et a remporté le titre de Ligue 1 lors de sa première campagne avant de remporter un triplé national lors de sa deuxième et d’atteindre la finale de la Ligue des champions.

Cependant, sa troisième saison à Paris a été éclipsée par un désaccord avec le directeur sportif du PSG Leonardo sur le recrutement des joueurs.

En octobre, Tuchel a publiquement critiqué Leonardo et déclaré: « Nous perdons trop de joueurs sur les transferts gratuits. C’est trop, trop. Nous ne pouvons pas demander à cette équipe la même chose que la saison dernière. »

Leonardo a répondu le lendemain, après la victoire 6-1 du PSG contre Angers en Ligue 1: « Je n’aimais pas ses propos, le club ne les aimait pas non plus. »

« Nous devons comprendre le moment que nous traversons. Si quelqu’un n’est pas heureux, c’est facile – nous pouvons parler. Mais si vous décidez de rester, vous devez respecter les personnes au-dessus de vous. »

Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Meunier, Edinson Cavani, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont tous quitté le PSG cet été, bien qu’ils aient signé en prêt Alessandro Florenzi, Moise Kean et Danilo Pereira et Rafinha en transfert gratuit.

Tuchel s’est séparé du Borussia Dortmund en mai 2017 au milieu de désaccords signalés avec la hiérarchie du club, bien qu’il ait guidé le club vers le titre DFB Pokal trois jours plus tôt.

Le PSG revient au combat face à un déplacement à Saint-Etienne le 6 janvier.