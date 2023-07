Le PSG limoge Galtier et nomme Luis Enrique entraîneur – sources

Luis Enrique sera présenté comme le nouvel entraîneur-chef du Paris Saint-Germain avec le départ de Christophe Galtier qui sera annoncé prochainement, ont indiqué mardi des sources à ESPN.

ESPN avait initialement signalé le 6 juin que le directeur sportif du PSG, Luis Campos, avait informé Galtier qu’il serait licencié, et les deux parties ont passé ces dernières semaines à discuter de la résiliation du contrat du manager.

Galtier a été convoqué devant le tribunal correctionnel le 15 décembre dans la première étape vers un éventuel procès complet dans le cadre d’une enquête sur des allégations de racisme dans son ancien club niçois.

Le PSG devrait présenter Luis Enrique comme nouvel entraîneur du club lors d’une conférence de presse mercredi, ont indiqué des sources à ESPN.

Des sources ont déclaré à ESPN que le PSG avait conclu un accord contractuel complet avec Luis Enrique plus tôt cette semaine et qu’il avait commencé à travailler sur l’équipe, les recrutements et la préparation. Cependant, le club français attendait qu’un accord de résiliation contractuelle soit conclu avec Galtier avant de rendre publique l’annonce du nouvel entraîneur.

L’ancien entraîneur de l’Espagne et de Barcelone avait exprimé plus tôt cette année son intérêt pour la gestion en Premier League. Il est sans emploi depuis qu’il a quitté l’Espagne après son élimination de la Coupe du monde 2022.

Il a remporté la Ligue des champions, le titre de LaLiga et la Copa del Rey lors de sa première saison à Barcelone. Il a remporté la Liga une fois de plus et la Copa del Rey à deux autres reprises.

Galtier et son fils, John Valovic-Galtier, ont été placés en garde à vue pour interrogatoire vendredi dernier sur des allégations de propos racistes et anti-musulmans alors qu’il était en charge de Nice entre 2021 et 2022.

Après la libération de son fils sans inculpation, Galtier a été renvoyé devant le parquet et sera jugé pour harcèlement moral et discrimination.

Luis Enrique a entraîné l’Espagne pour la dernière fois lors de la Coupe du monde 2022. Éric Alonso/Getty Images

Galtier a nié les accusations selon lesquelles il aurait fait des commentaires racistes et anti-musulmans alors qu’il était en charge de Nice lorsque le scandale a éclaté plus tôt cette année.

S’il est reconnu coupable, Galtier risque une peine maximale de trois ans de prison et une amende de 45 000 € (49 000 $).

Galtier a succédé à Mauricio Pochettino en tant qu’entraîneur-chef du PSG l’été dernier et a mené le club au titre de Ligue 1 2022-23, mais n’a pas réussi à remporter le succès européen dont le club rêve.

Le PSG a été éliminé de la Ligue des champions par le Bayern Munich en huitièmes de finale – leur deuxième sortie consécutive de cette étape de la compétition.

L’ancien patron du Bayern, Julian Nagelsmann, avait ouvert des pourparlers avec le PSG pour remplacer Galtier, a rapporté ESPN le 4 juin, mais ces négociations ont échoué peu de temps après.