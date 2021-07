Le PSG l’emporte sur l’offre Messi de Barcelone alors que les agents libres disputent la Copa America

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre des transferts d’été s’est ouverte, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: le PSG surpasse l’offre du Barça à Messi

Lionel Messi peut maintenant être un agent libre après l’aboutissement de son contrat jeudi, mais Barcelone est convaincu qu’il restera, comme cela a déjà été rapporté par Sam Marsden et Moises Llorens d’ESPN. Cependant, cette confiance n’empêchera apparemment pas les autres clubs d’essayer d’attirer l’Argentin loin du Camp Nou.

Avec ça en tête, COMME ont suggéré que le Paris Saint-Germain avait déjà fait une offre au joueur de 34 ans. Ils ont fait venir l’ancien joueur de Liverpool Georginio Wijnaldum, alors qu’ils seraient sur le point de signer Achraf Hakimi de l’Internazionale, l’ancien gardien de but de l’AC Milan Gianluigi Donnarumma et l’ancien capitaine du Real Madrid Sergio Ramos.

Le PSG aurait fait une méga offre à l’agent libre Lionel Messi. AP Photo/Silvia Izquierdo

Même ainsi, on dit que Messi est le rêve, car le président du club Nasser Al-Khelaifi a voulu signer le héros de Barcelone ou Cristiano Ronaldo de la Juventus depuis son arrivée au PSG en 2011. Pour tenter d’y parvenir, le PSG a fait un offre financièrement supérieure à la proposition de Barcelone.

Pour l’instant, il est peu probable qu’ils obtiennent une réponse de l’homme lui-même, car Messi se concentre fermement sur la campagne argentine de la Copa America. Les Parisiens sont prêts à être patients et à attendre la fin du tournoi, mais on ne sait pas s’ils pourront l’empêcher de rester à Barcelone.

Potins de papier

— Toby Alderweireld a indiqué qu’il aimerait quitter Tottenham Hotspur, et le nouveau manager Nuno Espirito Santo est prêt à sanctionner le départ, comme cela a été rapporté par le courrier. Cette nouvelle vient avec la suggestion que les Spurs espèrent signer le défenseur central du Danemark Joachim Andersen, qui a passé la saison dernière en prêt à Fulham en provenance de Lyon. Les Londoniens du nord ont également regardé le Sevilla FC Jules Koundé et de Bologne Takehiro Tomiyasu.

— Selon Calciomercato, l’AC Milan cherche à combler le vide offensif laissé par Hakan Calhanoglu et à voir l’Ajax Amsterdam Dusan Tadic comme l’homme pour le faire. En fait, il est suggéré qu’ils ont même pris un premier contact avec les champions d’Eredivisie concernant leur capitaine. Le Serbe ayant joué dans divers rôles offensifs, on pense qu’il pourrait bien travailler derrière Zlatan Ibrahimovic.

– Le Borussia Dortmund espère recruter le défenseur du RB Leipzig Marcel Halstenberg, comme cela a été rapporté par Bild. Le BVB aurait offert 8 millions d’euros, tandis que le RB Leipzig recherche 12 millions d’euros. Cependant, comme il ne reste qu’un an au contrat du joueur de 29 ans, il devrait partir cet été.

— Après le départ d’André Silva pour le RB Leipzig, l’Eintracht Frankfurt est déjà sur le point de sécuriser Rafael Santos Borre en tant que remplaçant, rapporte Fabrice Romano. L’accord est presque conclu pour l’international colombien, qui est un agent libre après la fin de son contrat avec River Plate.

— Mamadou Sakho est sur le point de rejoindre l’équipe de Ligue 1 de Montpellier, comme cela a été rapporté par L’Équipe. Le défenseur central, qui est désormais joueur autonome après la fin de son contrat avec Crystal Palace, a reçu des offres des pays du Golfe mais préfère un retour en France.